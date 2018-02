Caponi le da vida a la etapa creativa y "oscura" de Sandro

Fotos Marco Antonio Caponi engordó más de 10 kilos para componer a Sandro, adulto.

28/02/2018 -

Para las fanáticas de Sandro, el próximo lunes, a las 22.30, Telefé pondrá al aire el primer capítulo de una serie de 13 que hará un recorrido por toda la vida del "Gitano", por lo que no habrá un solo protagonista masculino, sino tres. Agustín Sullivan le dará vida a su juventud y a sus inicios como cantante; Marco Antonio Caponi, marcará su pulso de los 35 a los 48 años; y Antonio Grimau, atravesará en la ficción por la enfermedad y sus últimos años de vida.

Y de la misma manera en la que los tres protagonizarán distintos momentos de la vida del ídolo, los tres actores vivieron esta experiencia de manera única.

"Cuando veo la foto (del afiche de la ficción), me pongo contento. En algunas me gusto y en otras no tanto. Me tocó una etapa muy linda de Sandro, muy humana. Adrián Caetano, el director de la serie, tiene un ojo bárbaro y lo cuenta minuciosamente. Es un momento de estar mucho adentro de la casa, craneando, pensando. A mí también me gusta mucho la música, toco algunos instrumentos y descubrir el personaje desde su voz y sus canciones me parece maravilloso. En un momento de muchos golpes, fallece su mejor amigo y representante (Anderle) y su madre. Además tiene el golpe artístico más grande que es apostar a una obra de teatro y no poder llegar a estrenarla. Me tocó la parte de la deconstrucción del héroe y el personaje mítico. Es la parte en la que lo agarra una ola y lo revolea para todos lados", adelantó Caponi en una entrevista con Ciudad.com.

Para reconstruir la figura de Sandro, Marco Antonio Caponi, quien pronto será padre con la actriz Mónica Antonópulos, abandonó sus propios "vicios" e incorporó otros. "Fue muy difícil fumar tanto, no la pasé bien. Dejé de fumar, de hecho. Había días en los que el nivel de tabaco que me llevaba a casa era muy fuerte, tenía escenas todo el tiempo fumando porque había que contar todo el tiempo eso y la pasé fatal. Me propuse no fumar nunca más en la vida y desde que terminé de filmar la serie no volví a hacerlo, le tengo un asco absoluto. Fue muy interesante lo que pasó porque además cuando actuaba necesitaba fumar, sino era como que no entraba en personaje. Además, no sé cómo Sandro tenía la energía para hacer todo lo que hacía fumando tanto. Me pasaba que por ahí tenía una escena que tenía que bailar y me quedaba con una insuficiencia de oxígeno a los tres segundos. Empecé a engordar también. Comí, aproveché. Y no paré. De hecho ahora tengo diez kilos más de los diez que había tenido que engordar", contó .

"Sandro de América", es una coproducción entre Telefé y The Magic Eye que pondrá al alcance de todos una investigación precisa sobre la historia de un artista muy popular: Roberto Sánchez, Sandro.