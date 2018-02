Una mujer de 47 años le pidió a Gerardo Romano que se haga una prueba de ADN

-

Cuando los tiempos de la Justicia se tornan lentos, algunas personas recurren a la TV para acelerarlos.

Eso fue lo que hizo Liliana Patricia Pérez, de 47 años, cuando se presentó en el programa "Todas las tardes" que conduce Maju Lozano para contar que es la hija no reconocida del actor Gerardo Romano (71), a quien la jueza Mónica Cecilia Fernández, del Juzgado de Familia Nº 84 de Capital Federal, no puede notificar sobre el pedido de una muestra de ADN por no dar con su paradero.

La mujer contó que su mamá y el actor se conocieron por su tío materno, quien vivía en Belgrano y era íntimo amigo de Romano. Además, señaló que el actor ya conoce esta situación porque ella misma le acercó una carta.