Romano: "Me haré el ADN y si es positivo, la voy a reconocer"

Fotos Gerardo Romano.

Hoy 09:30 -

En la tarde de ayer, una mujer se presentó en la televisión para contar que es la hija no reconocida del actor Gerardo Romano y que le inició una demanda por paternidad. Como la Justicia tarda en el trámite, decidió recurrir a la prensa.

Contó que su madre era prima de un amigo de Romano y que fue él quien los presentó. Dijo que tuvieron un romance consentido y que una vez que el actor se enteró del embarazo, se alejó de toda la familia.

Te recomendamos: Una mujer de 47 años le pidió a Gerardo Romano que se haga una prueba de ADN

El actor dio su versión de los hechos y dijo que ya sabía de la situación y que hace un tiempo una mujer le dio un sobre con fotos y le dijo que era su hija. "Me quedé boquiabierto y no me pareció muy congruente los indicios que había alrededor de sus dichos. En ese momento me dijo algo que no me gustó: 'Yo no quiero ir a los medios', eso me sonó como una amenaza", manifestó.

Romano dijo que cuando vio a la mujer angustiada y llorando ante las cámaras pensó "puede ser que sea mi hija y no me gustaría verla llorar así". Entonces pidió el número de teléfono para comunicarse con ella. "Si llega a ser mi hija, la voy a reconocer", expresó.