Robbie Williams: "Tengo una enfermedad en la cabeza que quiere matarme"

En septiembre, a sus 44 años, Robbie Williams suspendió una gira por Rusia por problemas de salud. “Estoy muy bien. En las últimas cinco semanas me estuve recuperando de una enfermedad”, contó el músico en un video.

En una entrevista se sinceró y contó más detalles. "Me hicieron análisis de sangre y varias pruebas y se encontraron algunas anomalías, incluso algo en mi cerebro que parecía ser sangre. Me mandaron del área de urgencias a la unidad de cuidados intensivos, donde no podía ver a nadie, estaba muy asustado".

Ahora, en una entrevista al periódico británico The Sun, reconoció tener "una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza, así que tengo que protegerme de eso. A veces esto me abruma y otra es como una herramienta que necesito para subir al escenario. A veces siento que vivo en felicidad y eso es genial.

El artista destacó que estuvo muy cerca de la muerte, que teme por su vida, y que la muerte de su colega y amigo George Michael lo llevó a replatearse todo: "Me di cuenta de que no soy inmortal".