FÚNEBRES | 1 de Marzo de 2018

Hoy 22:04 - FALLECIMIENTOS





- Soraire Petrona

- Alberto Márquez (Bs. As.)

- Luis Esteban Banegas (Fernández)

- Isolina del Valle Pereyra (Fernández)

- Adelina Berónica Villarruel (Frías)

- Juan Carlos Gómez

- Alberto Luciano Arias

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". El grupo paz y bien de jubilados del Colegio Madre Mercedes Guerra, acompaña a Lucy y Ramón en estos momentos de dolor por la pérdida de su mamá y ruegan por la paz de su alma.

BELTRÁN, PEDRO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Aldo A. Corvalán y flia. despiden con profundo dolor la partida de su apreciado amigo Pedro. Acompañan a sus hijos y nietos en estos tristes momentos y elevan oraciones por su eterno descanso y resignación cristiana para su familia. Brille para él la luz que no tiene fin.

BELTRÁN, PEDRO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Aldo y Daniela participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Silvia y la acompañan con mucho cariño en estos duros momentos. Elevan oraciones por la paz de su alma en la gloria de nuestro Señor.

BELTRÁN, PEDRO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Los compañeros y amigos de la Promoción 79 Construcción de la ENET Nº 2, Santiago Maradona de su hija Silvia participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor y acompañan a toda su familia en este difícil momento.

CARRIZO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Zulma Baigorrí, participa con profundo dolor su fallecimiento, abraza a "Elsa" y familiares en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

CORVALÁN, SANTIAGO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Su primo Roberto Corvalán e hijos Flor, Mica, Lucca y Virginia y su nieta Josefina participan con dolor de su fallecimiento y que brille para el la luz que no tiene fin.

CORVALÁN, SANTIAGO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Su tía y madre nodriza ruega por tu alma. Fuiste un joven lleno de luz y sabiduría, tu recuerdo permanece en mi corazón y en los de mis hijos. Que Dios te reciba y tengas el descanso divino. Fani de Corvalán, tu primo Roberto y sobrinos: Flor, Mica, Lucca, Virginia y Josefina.

CORVALÁN, SANTIAGO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Primo querido no hay explicación mi respuesta para este dolor que nos deja tu inesperada partida. Que Dios te dé la paz que necesitaba. Su prima Daniela Conte Corvalán, su esposo Pablo Santillán, junto a sus hijos Nara, Mili e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento.

CORVALÁN, SANTIAGO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Primo querido guardaré por siempre en mi corazón todos los momentos compartidos. Su primo Sebastián Conte Corvalán, su esposa Verónica Galván junto a sus hijos Marisol, Martina, Malena y Santos participan con profundo dolor de su fallecimiento.

CORVALÁN, SANTIAGO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Seguirás presente en el recuerdo y en nuestros corazones. Primo querido que el universo reciba tu alma y perdure junto a Dios para siempre. Sus primos Yuly Corvalán, Alejandro Anzani, Agustín, Mathias y Aranxa participa su fallecimiento

CORVALÁN, SANTIAGO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Compañeros de trabajo deI Instituto CIBAAL, participan el fallecimiento del esposo de su querida directora Laura Iturriaga.

CORVALÁN, SANTIAGO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Acompañamos en el dolor a nuestra compañera y colega Laura Iturriaga por su enorme pérdida y rezamos por el alma de su marido Santiago. Aníbal Disalvo, Marita Frias y Ana Ledesma.

CORVALÁN, SANTIAGO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Que Dios te tenga en la gloria. Participan con dolor su partida. Su compadre y amigo Luis, su ahijado Jorge y Sonia Díaz. Ruegan oraciones en su memoria y una pronta resignacion para Laura.

CORVALÁN, SANTIAGO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Que Dios te tenga en la gloria. Participan con dolor su partida. Sus amigas y vecinas: Coca, Norma, Pelada, Alicia, Tere y Machi Diaz y sus respectivas flias. Ruegan oracion en su memoria y una pronta resignación para Laura.

CORVALÁN, SANTIAGO Ing.(q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Fredy Salguero y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a Laura y su flia. elevando oraciones en su memoria.

CORVALÁN, SANTIAGO Ing.(q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Claudia Quinzio, Janina Bustos y esposo, Anabel Ayunta y esposo, Virginia Acosta, Matias Alancay, Gonzalo Ortiz y Sonia Lemos, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su esposa y fliares. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, SANTIAGO Ing.(q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Alejandra Cenice y Juan Castiglione, acompañan a su esposa Laura en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, SANTIAGO Ing.(q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Directivos y personal de ABS SA., participan con dolor el fallecimiento de su dilecto amigo Ing. Santiago Corvalán.

CORVALÁN, SANTIAGO Ing.(q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Ramón Rojas y flia, Carlos Muñoz y flia y Pablo Rojas y flia, acompañan a su esposa Laura en este difícil momento de pesar y ruegan por el descanso en paz de Santiago.

CORVALÁN, SANTIAGO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Soledad López Alzogaray, Carlos Jané y sus hijos Juan Manuel y Alejandro participan con profundo dolor del fallecimiento de su amigo. Ruegan oraciones en su memoria,

CORVALÁN, SANTIAGO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Dras. Graciela Font, María Pía Taranto y Martha Núñez de Cerela-Conicet, participan con profundo dolor del fallecimiento del esposo de su colega, Dra.Laura Iturriaga. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, SANTIAGO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Adela V. de Saavedra, Miguel Serrano, amigos de la casa de Italia acompañan a Laura Iturriaga y toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

CORVALÁN, SANTIAGO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Ada, María Luz, Marite, Tere y Viecky participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, SANTIAGO ING (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Los escribanos titular y adscriptos de la Escribania Gomez Terzano y personal de la misma, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia en este triste momento. Eleva oraciones en su querida memoria.

CORVALÁN, SANTIAGO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Adriana Habra comparte este momento de dolor de la querida Laura y la acompaña con un abrazo apretado. Mucha fuerza Laurita.

CORVALÁN, SANTIAGO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Flia Corvalán Haro, Johny, Cecilia, Luciana y Migui. Querido primo te recordaremos por siempre gracias por todos los momentos compartidos que Dios te resguarde y te dé la paz que anhelabas.

CORVALÁN, SANTIAGO Ing.(q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. La honorable comisión directiva de la Asociación Atlética Quimsa, departamento de marketing, plantel profesional, D. disciplinas deportivas, empleados, participa con profundo dolor el fallecimiento del colaborador, amigo y socio de la institución. Se ruega una oración en su memoria. Y que brille para él la luz que no tiene fin.

CORVALÁN, SANTIAGO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Graciela Grau, sus hijos y nietos acompañan a Laura en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones por su descanso en paz.

DÍAZ, RUBÉN ARNOLDO (Chubeloi) (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Cuando se despide un cantor y amigo hay que despedirlo cantando, asi nos conocimos, eso si con gran dolor me sorprende "tu partida" por eso les digo "La Muerta Vive Celosa de Mi Amada Flor la Vida, dicen que me anda buscando, Ojalá si algun dia me "piya", me aye "Machao" y cantando pa que se muera de envidia". Amigo nos quedó para cantar la ultima vez, Dios dirá y yo te digo: "A Dioooos amigo míoooo, ...."Hasta el próximo encuentro". Tu amigo Julio César Villalba y familia, te despide con gran dolor y que el Señor te tenga en la gloria y acompaña a Blanquita, Ramiro, Pedro, Betty, Patana y demás familiares en este duro trance.

DÍAZ, RUBÉN ARNOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Ex docentes jubiladas de la escuela José Hernández Nº 231 y Jardín de Infantes Nº 60 participan con dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Sus padres Juan Carlos Gómez, Rosa y demás familiares, sus restos serán inhumdos hoy 11 hs. en el cementerio La Piedad. Cob. Norcen. Serv. Realizado por COCHERÍA NORTE. La Pata 162. Tel. 421-9787.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Betty Hernández de Lucatelli, sus hijos participan el fallecimiento de su amigo Buby. Ruegan a Dios por la paz e su alma y resignación a su familia.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Dominga de Rueda, sus hijas y sus nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

JIMÉNEZ, REINA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Sus hijos Vicente, María, Leonor, Francisco, Alcira, Narcisa, Julio, Hugo, Reyes, nietos, bisnietos y tataranietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cemt. de Tipiro a hs 9. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

JIMÉNEZ, REINA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza , cuerpo general de delegados y subcomisión de jubilados y pensionados participan el fallecimiento del socio.

MÁRQUEZ, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 27/2/18|. Su esposa Teresita Zaidman, sus hijos Alexandra y Martín; hijos políticos y sus nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MÁRQUEZ, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 27/2/18|. Sus hermanos políticos Marta, Carmen, Coco; su sobrina y sobrinos nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SORAIRE, PETRONA q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Sus hijas Graciela Eugenia, Patricia Noemí y María Liliana Ferreira Soraire, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. Parque de la Paz.

SORAIRE, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. La carrera de licenciatura en enfermería de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud acompañan a su hija Lic. Graciela Ferreyra en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SORAIRE, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Autoridades de la E.I.E. Lic. Myriam Matouk directora, CPN. Fabián Ledesma, Coord de Adm. Lic. Sandra Martínez, Coord. Acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la Prof. Graciela Ferreira Soraire y de la compañera Liliana Ferreira Soraire.

SORAIRE, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Comisión directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (ADUNSE) participa con dolor el fallecimiento de la madre de nuestra compañera y amiga Graciela Ferreira. Ruegan oraciones en su memoria.

SORAIRE, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Rodolfo, Gabriela, Josefina y Jerónimo Mishima participan el fallecimiento de la madre de sus amigas Liliana y Graciela. Ruegan oraciones en su memoria.

SORAIRE, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". María Josefina Ludueña, sus hijos Nicolás y Josefina Dorado, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas, Liliana, Patricia y Graciela en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SORAIRE, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. El Sr. rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la Lic. Graciela Ferreira Soraire, profesora de la carrera del Profesorado y Licenciatura en Educación para la Salud, de la Casa de Altos Estudios arriba mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SORAIRE, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. El decano de la Facultad de Cs. Forestales, Dr. Juan Carlos Medina y la vicedecana, Dra. Nancy Giannuzzo, el vicedecano Pedro Juvenal Basualdo, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la No Docente Liliana Ferreira Soraire de la facultad arriba mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SORAIRE, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Sus hijas Graciela, Liliana, Patricia, hijos pol. sobrinos, nietos, bisnietos y demás familiares, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhum. en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SORAIRE, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. Luis Paradelo y Lucía Herrera, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SORAIRE, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Juan Carlos Orieta, su esposa Betty Bethular y flia., y Elsa Bethular, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SORAIRE, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Ana Maria Ledesma, Eliana Neme y sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento de la mamá de las queridas Graciela y Lilianna. Ruegan oraciones en su memoria.

SORAIRE, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Yuli, Adriana, Elisa, Jorgelina y Gustavo, participan su fallecimiento y acompañan con inmenso cariño a su hija Graciela y a toda la flia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SORAIRE, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Docentes, nodocentes, alumnos y autoridades de la Facultad de Agronomia participan el fallecimiento de la madre de la docente Lic. Graciela Ferreira Soraire. Elevan oraciones en su memoria.

SORAIRE, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Afiliados y comision directiva de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la madre de la compañera Liliana Ferreira Soraire. Ruegan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ACEVEDO, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Papá: hoy se cumple 3 meses de tu partida, sentimos un profundo dolor, ya que dejaste un vacio en nuestras vidas, tan solo nos queda aprender a vivir sin tu presencia, recordando todos los momentos, vivido a tu lado. Siempre estarás en nuestros corazones: Sus hijos Gringa, Juan, Rubén, Julio, Omar, Jorge y nietos, invitan a la misa que se realizara hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santo Cristo. Se ruega una oración en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Se cumple 3 meses de tu partida al Reino de Dios. Nuestro amor hacia ti se mantiene vivo en nuestros corazones, por siempre. Su familia invita a la misa que se celebrará el día de hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica.

DORADO, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/18|. Fue una persona encantadora, bondadosa, noble y sobre todo tenia una gran sonrisa en el rostro. Nunca faltaba de sus ocurrencias que nos hacia reír a todos. Nunca faltaba su presencia en nuestras vidas y ahora mucho menos nos faltas. Hay que estar agradecidos por todo lo bueno que él hizo y nos dejó. Yo sé que está contento, por que ahora está en un lugar lleno de paz, en donde vive feliz junto al Señor. Su esposa Blanca, sus hijos Chuli, Fabiana, Toty, Cintia y Nati, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

GÓMEZ, SARA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/16|. Madre mía, ya 2 años de tu inesperada partida, pasan los días, pasan las horas y es imposible dejar de pensarte, extrañarte. Tu ausencia es tan pronunciada en nuestras vidas, en nuestros hogares, que se nos hace difícil lograr esa alegría que nos brindaste en esta vida terrenal, pero me consuela pensar que mi Señor te dio el lugar que te mereces por haber sido la mejor madre, hija, esposa, compañera y amiga. Su esposo Orlando, sus hijos Lorena, Ramón, Wiliam, Gustavo, juntos a sus hermanas Marta, Nilda, Ramona, Coki y Pirula, sus hijas políticas, nietos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

JUÁREZ DE CORÁN, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Madre recordarte hoy a un año de tu partida al Reino de Dios, hace que nuestros corazones se emocionen porque los recuerdos a tu lados fueron especiales y siempre nos dejaste una enseñanza para poder superar esta vida terrenal que muchas veces fue difícil de enfrentar, pero vos siempre supiste salir adelante y ese ejemplo tratamos de seguir esperarnos no defraudarte. Estamos seguros que estás descansando en presencia de Dios y de tu amado hijo y desde allí nos sigues protegiendo. Gracias madre por todo lo que hiciste por nosotros, te queremos y te guardamos en nuestra memoria por siempre. Su esposo Eduardo, sus hijas Claudia, Inés y Marcela, hijos políticos Cristian, José, y nietos, invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

RAIMUNDI, ESILDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/18|. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Su hermana Fina Raymundi, su cuñado Lito Corán, sus hijos Mario y flia, Mechi y flia, Alejandra y flia., Verónica y flia, invitan a la misa a realizarse hoy pidiendo por su eterno descanso en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció 20/2/18|. Su madre Clara Isabel Ruiz de Sterling y sus hijos Augusto y Sofía, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

TORRES, LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/02|. Hermano hace 16 años que partiste al Reino de Dios, nos dejaste muy triste pero siempre te recordaremos con mucho cariño. Dios es mi salvación y no temo porque el Señor es mi fortaleza y mi consuelo. Descansa en paz. Tus hermanas Myriam y Mirta y su sobrina Camila, invitan a la misa que se realizara hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20.30 hs.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ARIAS, ALBERTO LUCIANO (Maca) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Sus hijos Fabián y Azucena, su hija politica Reina Martínez, nietos Franco, Mauro y Mariano Arias Martinez, Belen y Luciano Arias, sus restos serán inhumados hoy 9 hs. cementerio La Misericordia partira de Soler y San Carlos S.V. Cob. Iosep. Serv. Realizado por COCHERIA NORTE. Tel. 421-9787.

ARIAS, ALBERTO LUCIANO (Maca) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Sus hijos Fabián y Azucena, hija política Reina Martínez, sus nietos Franco, Mauro y Mariano Arias Martinez, Belén y Luciano Arias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Soler y San Carlos) y serán sepultados hoy a las 9.30 hs. en el cementerio La Misericordia.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ESCOBAR DE ACOSTA, MARÍA ANGÉLICA (Piruca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/04|. Mamá querida, madre del corazón, toda mi vida estaré agradecida por tanto amor que me dio. Dios la bendiga en su mundo de luz y paz junto a todas las personas que la amamos siempre. Su hija Lic Lili. Iturrez, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santiago Apóstol. Ruega una oración en su querida memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BANEGAS, LUIS ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Su esposa Hilda el Carmen Ruiz, sus hijos Carlos, Alberto, José Ariel y Susana hijos políticos y nietos, participan profundamente acongojados su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la Gloria del Señor.

BANEGAS, LUIS ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Su esposa Ilda Ruiz, hijos Luis, Carlos, Susana, Ariel, José H. pol. Manuel, Lorena, Silvana, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 hs. cementerio Cristo Redentor. Fernández. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

BANEGAS, LUIS ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Aunque ya no estás entre nosotros, quiero que sepas que por siempre te recordaré amado padre, sobre todo en este día que mis ojos se llenaron de lágrimas al saber que te has ido. Hasta pronto padre querido. Su hijo Ariel Banegas Nair y Lorena participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANEGAS, LUIS ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Su hermano Juan Banegas, su esposa Mercedes, sus sobrinos Liliana, Alejandro, Marcelo y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BANEGAS, LUIS ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Su hermana Aidé Banegas de Jiménez, sus sobrinos Rita y Claudio y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BANEGAS, LUIS ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Su hermano Ramón Banegas, sus hijos Mario y flia., y Natalia y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BANEGAS, LUIS ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. La diputada nacional, Norma Abala de Matarazzo participa su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la resignación.

BANEGAS, LUIS ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. El intendente Ariel Luis Matarazzo, su departamento ejecutivo, empleados y obreros de la Municipalidad de Fernández articipan con dolor el fallecimiento del padre de la compañera de trabajo Sara Banegas. Ruegan una oración en su memoria.

BANEGAS, LUIS ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Juan Tevés y su esposa Lilian Quiroga participan su fallecimiento. Que la Virgen María lo proteja con su manto y brinde consuelo y resignación a sus familiares.

BANEGAS, LUIS ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Alberto "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor `participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANEGAS, LUIS ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Karina Carillo, Karen Carabajal y Camila Carabajal acompañan en el dolor a sus hijos Ariel Banegas, Lore y Nair Banegas. Ruegan oraciones en su memoria.

GANÓN, GUILLERMO ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 25/2/18|. Ing. Raúl E. Gallego y esposa despiden al amigo y piden oraciones en su memoria.

GANÓN, GUILLERMO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. Guillermo: te despido con dolor, pero con el enorme orgullo de haber compartido contigo nuestra gran pasión, el hacer política. Luciana Rached.

PEREYRA, ISOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Su esposo Filiberto Coronel sus hijos Manuel, Julio y Ricardo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Cristo Redentor.

PEREYRA, ISOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Su esposo Feliberto Coronel, sus hijos Manuel, Julio, Ricardo, Gladis, Lila, h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 hs. en el cementerio Cristo Redentor. Fernández. Cob. Iosep. Serv. Realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

PEREYRA, ISOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Su hijo Julio Coronel y nietos, Claudia, Alejandro y Valeria y Natalia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ISOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Su hijo Manuel Coronel, su esposa Lili y sus nietos: Manolo, Valeria, Hernán, Maira, Camila, Bruno y Marcos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

PEREYRA, ISOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. "Y no estarás lejos porque la vida continua y si me necesitan llámenme porque ahí estaré descansa en paz". Su nieta Daniela Sayago, nieto político Juan Nicolossi y bisnieto Juan Cruz Nicolossi, participan con profundo dolor su partida.

PEREYRA, ISOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Sus vecinos y amigos de los barrios"9 de Julio" y "102 Viviendas", participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria, por su descanso eterno y por la pronta resignación de sus seres queridos.

PEREYRA, ISOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Recíbela en tu morada Señor y danos consuelo". Oscar Sayago y Gladys, sus hijos: Ariel, Daniela, María y Marcelo, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ISOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Inés Sayago de Santillán, sus hijos Mariela, Gustavo, Cristina, hijos político y nietos, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ISOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Sus vecinos y amigos de siempre José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLARRUEL, ADELINA BERONICA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Sus hermanos, sus hijos, nietos y demás familiares, part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Frias. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.