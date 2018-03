Compró un arma, le sacó una foto y se la envió a su ex, amenazándola de muerte

Fotos FISCAL. El Dr. Herrera le imputó amenazas.

01/03/2018 -

Un verdadero calvario vivía una joven madre -residente en el Bº 25 de Mayo, sector 100 viviendas- ya que su ex pareja la amenazaba constantemente con asesinarla, y además le enviaba imágenes de un arma de fuego que había adquirido.

El último hecho de violencia se registró durante la madrugada del miércoles, cuando el acusado -identificado como Carlos Valdez, de 36 años- se presentó en la casa de su ex pareja y previo a cortar la luz del inmueble para no ser descubierto, intentó ingresar.

Según contó la damnificada, se encontraba sola con sus hijos y cerca de las 2 escuchó un extraño ruido en la parte frontal del domicilio por lo que se levantó a ver qué sucedía.

Cuando caminaba a la puerta descubrió que su ex se encontraba parado en el umbral y le exigía que lo dejara entrar. Temiendo por su vida y las de sus hijos, la mujer atinó a encerrarse en una de las habitaciones y desde allí llamó a la policía.

Los efectivos de inmediato se presentaron en la casa y atraparon al acusado. Según reveló la damnificada, las amenazas son constantes y que se separó del acusado hace dos meses. Desde entonces su tranquilidad se fue.

El pasado domingo la mujer se presentó en la policía y denunció al acusado, quien a través de mensajes de texto le decía que la iba a matar: ‘Te voy a agarrar, ya vas a ver, en algún momento tienes que salir’; ‘éste será el peor año de tu vida’, son los escritos que la fiscalía ya tiene en su poder.

La víctima contó que su ex seguía cada uno de sus pasos y cada vez que ella no estaba en la casa, él le enviaba mensajes en los que le decía que sabía en qué lugar se encontraba. La mujer reveló que no es la primera denuncia que realiza en contra del acusado, quien además consume sustancias tóxicas.

La joven madre sostuvo que el acusado le mandó una fotografía el día que adquirió un arma de fuego, tras amenazarla con agredirla. Según revelaron las fuentes consultadas, el acusado tiene al menos tres causas judiciales y tendría prohibición de acercamiento a la víctima.

En los próximos días, el acusado será trasladado al juzgado para ser indagado. La causa se encuentra a cargo de la Unidad de Violencia de Género.