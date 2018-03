Por qué la Mama Antula es tan querida por el pueblo santiagueño

01/03/2018 -

A pesar de ser reciente la aparición de la figura de la Mama Antula en la conciencia colectiva del santiagueño, ha logrado instalarse en el corazón del pueblo sencillo como una expresión auténtica y genuina de su identidad cultural más profunda. Su devoción crece continuamente, y la "beata de los ejercicios espirituales" ha entrado en los hogares como una invitada especial, a la que se le pide la salud, la paz y la felicidad misma. María Antonia es objeto de devoción, rezos y alabanzas.

Las súplicas al Padre Dios van enlazadas de la mano de esta mujer, laica y misionera, que despierta admiración y ternura en el pueblo creyente. María Antonia no pretendió durante su vida otra cosa que continuar la obra de los padres jesuitas, en el anhelo de que algún día puedan volver a las tierras americanas. Esta pretensión la llevó a recorrer numerosos caminos, el Norte Argentino, Córdoba, Buenos Aires y hasta el Uruguay. Después de más de dos siglos de su "ministerio", la Iglesia la beatificó, poniéndola en los altares para el culto de la fe y la imitación de sus virtudes. El hecho histórico de su beatificación, por sí mismo, no garantiza la devoción y la propagación de su vida y su obra. Sin embargo, la Mama Antula, ha venido a instalarse en el corazón de los santiagueños para enriquecerlo y no abandonarlo nunca más. El amor del pueblo santiagueño y la creciente devoción por su figura se nutren de rasgos y expresiones de identidad popular como nunca antes se había visto. Su ser mujer, fuerte como el quebracho y de convicciones perennes, incapaz de claudicar ante sus sueños y propósitos, la convierten en un signo de una "identidad religiosa y cultural" que se resiste a ser avasallada y aniquilada por la cultura contemporánea que se sustenta en la hibridez de las formas y modos, el individualismo, la virtualización de las relaciones humanas y la superficialidad del hedonismo que lo invade todo.

La Mama Antula encarna desde el punto de vista de la fe, la ternura de Dios que es Padre y Madre de misericordia, consuelo para el que sufre, buena noticia para los olvidados y descartados del sistema. Desde su origen, la devoción ha estado impregnada de símbolos y gestos populares, romerías, música de acordeón, guitarras y erque, repique de bombos, encendido de velas y rezos sencillos, la mesa compartida, la alegría de saber hacer fiesta, con poco, con lo que se tiene, con lo que se es. No caben dudas que la devoción a la Mama Antula, en Santiago del Estero, ha nacido en los estratos sociales populares que tienen su lógica devocional diferente a la Iglesia "institución", más preocupada por las formas y las normativas cultuales y los razonamientos teóricos doctrinales, que por la fe experiencial vivida de un modo más sencillo, emocional, familiar, cercano a las alegrías y tristezas del pueblo.

Esta identidad, tiene que ser enriquecida por la larga tradición de la Iglesia, pero sin pretender imponer sus formas ortodoxas de expresar la fe, sino más bien propiciando encuentros, puntos de contacto, donde la "religiosidad popular" sea evangelizada y la Iglesia institución, abierta al diálogo sincero, se deje "convertir" incorporando estas expresiones religiosas como un aporte valioso para su renovación eclesial.

La Mama Antula es hija de la Iglesia, siempre lo fue, aun cuando muchas veces no haya estado de acuerdo con la opinión y directivas de las autoridades eclesiales.

Dócil a la moción del Espíritu, supo esperar el momento oportuno para llevar adelante su misión, que Jesús sea conocido por todos, aun cuando se levanten un sinfín de dificultades: "la providencia del Señor hará llanos los caminos que a primera vista parecen insuperables".

Desde la periferia, caminando junto al pueblo, emerge la figura de la Mama Antula, abriendo brechas, anunciando buenas nuevas, siendo testigo del paso del Dios amor por la vida de los santiagueños, alcanzándoles sus bendiciones, enjugando sus lágrimas, animando sus espíritus, festejando sus fiestas. Por eso la queremos tanto, por eso su devoción crece día a día.