Brian Johson y Black Sabbath se verán en un documental

01/03/2018 -

Los documentales del ex vocalista de AC/CD Brian Johnson y el legendario grupo de rock pesado británico Black Sabbath se podrán ver en marzo a través de OnDirecTv. "Brian Johson’s a Life on The Road" se estrenará este viernes a las 23.30 por los canales 201 y 1201 HD de DirecTv, compuesto por 6 partes, que ofrece en cada episodio entrevistas a estrellas de rock como Lars Ulrich (Metallica), Sting (The Police), Nick Mason (Pink Floyd), y Robert Plant (Led Zeppelin), entre otros. En tanto, "Black Sabbath: The End of The End" se podrá ver el 9 de marzo a las 21.