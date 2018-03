Robbie Williams: "Tengo una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza, así que tengo que protegerme de eso"

-

El cantante Robbie Williams se puso en boca de todos a raíz de sus recientes declaraciones sobre su estado de salud, el que parece ser un poco más complicado de lo que él ha dejado ver hasta ahora.

Tras un concierto en Munich y después de sufrir una crisis, los médicos le habrían detectado el año pasado una enfermedad mental, algo que, según expresó al diario The Sun, siente que "quiere matarme".

Tengo una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza, así que tengo que protegerme de eso. A veces esto me abruma y otras veces me sirve como herramienta para subir al escenario con más ganas. A veces siento que vivo feliz y eso es maravilloso", explicó al diario británico. Y agregó: "Pero la mayoría de las veces soy humano, tengo una experiencia humana, trato de lidiar con las pruebas y tribulaciones de lo que sucede en mi cabeza".

El creador de éxitos como "Angels" afirmó que estuvo a punto de morir "muchas veces" y que teme por su vida. Le aterroriza que lo dejen solo porque probablemente se vería tentado a sabotear su propia vida.

Williams ya ha dado pinceladas de sus problemas en otras ocasiones. En su libro, Reveal, en el que repasa su última década, ya ha hablado de los momentos de ansiedad neurótica que vive, y como a veces le supera la presión de la fama o el tener que actuar ante miles de personas. "Toda mi vida no gira en torno a un estado neurótico y deprimido", confesó en una entrevista radiofónica que reprodujo El País. "Este trabajo es muy malo para mi salud. Va a matarme. A no ser que lo vea de un modo diferente", dijo en The Sunday Times Magazine el pasado noviembre.

En septiembre del año pasado Robbie ya se había visto obligado a suspender los conciertos de su gira en Moscú y San Petersburgo por su enfermedad. "Mi brazo izquierdo se entumeció y no dejaba de babear por un lado de la boca", contó entonces Williams. "Tenía dolor de cabeza y también problemas para respirar".