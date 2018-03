Locutora del programa de la diva pide trabajo en las redes

01/03/2018 -

Desde el 2005, Claudia Fasolo, acompaña a Susana Giménez con la locución en su programa. Si bien tiene un ciclo radial en la Mega, los sábados de 6 a 9, y los domingos de 6 a 12, el dinero no le alcanza para solventar sus gastos. A eso se suma que deberá esperar algunos meses más de lo previsto para que la diva regrese a la televisión. "Aunque son cinco meses, y una sola vez a la semana, ese trabajo me mantiene viva", le dijo a Clarín, desde donde la buscaron luego de que se hiciera público, a través de las redes sociales, su ofrecimiento para convertirse en "secretaria, recepcionista, productora, chofer, delivery, acompañante de ancianos, niñera... TRABAJO DIARIO!", según escribió.

Y para que no quedaran dudas explicó: "#NecesitoTrabajoDiarioUrgente no importa si no es de mi profesión puedo hacer delivery, chofer, cuidar niños y abuelos, lectora a domicilio, recepcionista, secretaria. ¿Me dan RT? Claudia Fasolo es urgente".

La locutora tiene 35 años de experiencia.