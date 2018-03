El "Bailando" ya comienza a definir ritmos y candidatos

01/03/2018 -

Como todos los años, Marcelo Tinelli se encarga de que el "Bailando por un sueño" vaya sembrando, poquito a poquito, mucha expectativa entre sus seguidores. Pues bien, la carrera ya comenzó con la primera confirmación de nuevos ritmos: se viene el bailando con patines y el nado sincronizado.

El encargo de los anuncios fue Ángel De Brito, el periodista y conductor del programa Los Ángeles de la Mañana, que nuevamente será jurado del certamen más famosos de la televisión argentina.

Con respecto al "bailando con patines", Lourdes Sánchez, la mujer del productor del ciclo de Tinelli, y panelista de De Brito, advirtió que esta vez se usarán patines de cuatro ruedas y no rollers.

Además, adelantó que para el "bailando bajo el agua", los participantes tendrán que nadar, no sólo hacer figuras como en el acquadance. "Es nado sincronizado y están preparando todo un sistema para grabarlo", dijo Lourdes.

Apertura

Por otra parte, la apertura, tal como lo hizo años anteriores, contará con la parodia de "La Casa de Papel", la serie española que es furor en el mundo entero y del que ni siquiera Marcelo Tinelli no pudo escapar.

Según contó De Brito, en la ficción que están preparando, Tinelli será "Bolívar" y Adrián Suar "Nueva York", ciudades de las que son oriundos, y que se relaciona con el método que aplicaban los atracadores de "La Casa de Papel" para identificarse.

La ficción española que prendió en el público argentino este verano estaría también motivando en la producción de Marcelo Tinelli la contratación de uno de los actores.

Casualmente, Pedro Alonso, el actor español que interpreta a Berlín en la serie de Antena 3 que transmite Netflix, grabó el domingo pasado un video en el que expresó su deseo de venir a la Argentina. "Y si se puede, trabajando", remarcó.

Además de la revolución que causó en las redes sociales, se generó el interrogante de si iba a participar en el Bailando.

Para rematar, el productor Manuel Navarrete, integrante del programa, tiró en la red: "Pedro Alonso (Berlín) actor de ‘La Casa de Papel’ viene a la Argentina. Es verdad que se junta con el @elchatoprada y con @hoppefede para participar en el Bailando por un Sueño 2018?", según lo difundió Exitoína.

Ahora bien, entre los convocados, figura como gran candidata Mica Viciconte, quien ya no esconde su romance con "Poroto" Cubero, el ex de Nicole Neumann, luego de que las cámaras de televisión los encontraron a la salida del cine.

"Es un proceso, un tiempo en el que nos tenemos que conocer para ver si avanza o no, si nos llevamos bien. Yo no conozco a las hijas, no es que esto arrancó hace mucho tiempo. Nos llevamos bien, la pasamos bien, estamos un poquito más adelante, pero nada más", aseguró la ex participante del Bailando en ‘Los Ángeles de la mañana’.

Dentro de las otras incorporaciones al certamen de Tinelli estaría "La Costa", la transformista que comparte programa radial con Santiago del Moro.