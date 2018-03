"Soy admirador de Boca y lo considero el más grande de Argentina"

-

Leao Butrón, figura de Alianza Lima y del fútbol peruano, no se guardó ningún elogio a la hora de hablar de Boca Juniors, primer rival de su equipo esta noche cuando ambos inauguren el grupo H de la Copa Libertadores 2018.

En una entrevista con el diario deportivo Olé, el portero que en 2017 fue elegido como el mejor futbolista del torneo peruano indicó: "En lo personal nunca he jugado contra Boca y creo que es una linda oportunidad. Me ha tocado estar en su estadio pero no jugar. He enfrentado a muchos equipos argentinos, inclusive a la Selección, pero no a Boca, entonces creo que es una linda oportunidad pese a que nuestras posibilidades (las de Alianza Lima) de clasificación se compliquen: Boca es un candidato clarísimo a ganar la Copa", expresó.

"Soy admirador de Boca desde hace muchos años, es un equipo importante a nivel mundial, yo lo considero el más grande de la Argentina", contó Butrón que intentará tener un buen desempeño en estos meses que le permitan soñar con ir al Mundial a sus 40 años.

Con respecto a quién tendrá el protagonismo en esta oportunidad el arquero, que fue figura este fin de semana en la victoria de su equipo en el clásico ante Universitario de Perú, aseguró: "Tanto allá como acá, en Lima, será Boca el responsable de sacar el partido adelante, y no tener esa responsabilidad muchas veces te ayuda a desenvolverte mejor. Hemos tenido algunos errores muy puntuales y eso hace que la gente que está alrededor del equipo todavía no confíe al 100%. Entendemos que con el correr de los partidos vamos a llegar a buen nivel. Es una lástima que Boca nos llegue en este momento, eso hace que se nos complique un poquito más el tema, pero son partidos y hay que jugarlos", concluyó.

Esta noche, Alianza Lima y Boca comenzarán a desandar su camino en la edición 2018 de la Copa Libertadores y ambos buscarán arrancar de la mejor manera. Uno viene con un andar tranquilo en su torneo local como lo es el Xeneize, y el otro es protagonista en Perú en donde recién comenzó la competencia.

El partido se disputará desde las 21.30 en el estadio de Alianza Lima, ante alrededor de 60 mil personas que se esperan que lleguen a disfrutar del cotejo.