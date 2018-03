CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Marzo 2018

Hoy 01:20 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.45 MAR DE AMORES

19.00 PRIMERA CITA

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 FESTIVAL DEL ARTESANO

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

11.00 INVOLUCRADOS

13.00 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES





TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO 2018 DE COREA





CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.30 SIN TU MIRADA

17.15 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EL PODIO

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

16.00 LA TOCATA

17.00 DE A DOS

17.30 CONTRAPUNTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ARTESANOS

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DULCE Y SALADO

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO





CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR





PELÍCULAS

CINEMAX

03.27 CONSPIRACIÓN MORTAL

05.17 LAS AVENTURAS DE CHRIS FABLE

07.30 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA

07.54 LA DAMA DE ORO

09.54 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA

10.16 DIARIO DE UNA PASIÓN

12.38 LAS AVENTURAS DE BAILEY. UNA NOCHE EN COWTOWN

14.18 TOY STORY

15.53 EL VENGADOR FANTASMA

17.54 CELULAR

19.40 ENAMORÁNDOME DE MI EX

22.00 DIARIO DE UNA PASIÓN





TNT

02.44 LA ÚLTIMA CASA A LA IZQUIERDA

04.32 SOCIOS POR ACCIDENTE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.00 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

09.17 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

12.03 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA

13.47 KARATE KID

16.18 MÉXICO EN LA MIRA

16.49 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO

18.55 FECHA 18 - SUPERLIGA 2017/2018

21.00 TITANES DEL PACÍFICO

23.22 QUIERO MATAR A MI JEFE 2

01.23 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS





TCM

02.01 INFIERNO EN EL TÚNEL

03.59 AUSTIN POWERS. EL ESPÍA SEDUCTOR

06.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

07.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

08.03 LA NIÑERA

08.28 LA NIÑERA

08.53 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.43 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.33 LA NIÑERA

10.58 LA NIÑERA

11.23 EL TERROR DE LAS CHICAS

13.10 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

15.25 TIEMPOS DE GLORIA

17.35 INFIERNO EN EL TÚNEL

19.40 KARATE KID

22.00 EL 6º DÍA





SPACE

01.30 PIEDAD

02.56 RAZE. LUCHA O MUERE

04.30 CARRERA MORTAL 2

06.17 DUELO DE TITANES

08.24 EL JUEGO DE LA FORTUNA

10.50 ATRACO EN 7 MINUTOS

12.32 EL PATRIOTA

15.30 10.000 A.C.

17.24 AHORA SON 13

19.38 ATRACCION PELIGROSA

22.00 ZOMBIS NAZIS 2. ROJOS VS MUERTOS

23.55 TIERRA DE ZOMBIES





A DÓNDE IR

LA POSTA (RUTA 34, Y AVDA. SAN MARTÍN, LA BANDA)

HOY, NOCHE RETRO, CON MÚSICA DE LOS 80 Y 90.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE, CIUDAD CAPITAL)

HOY, A LAS 22, CLAUDIO ATA PRESENTARÁ “HERENCIA Y REZABAILE”, SU NUEVO CD.

UPIANITA (INDEPENDENCIA PROLONGACIÓN)

SÁBADO 3, ROMINA CHEJOLÁN Y LOS GRANDES AMIGOS.

ESQUINA DEL RECUERDO (P. L. GALLO Y CORRIENTES)

SÁBADO 3, FRANCO ARROYO Y ENRIQUE MAZA.

CLUB SAN CARLOS (LA BANDA)

SÁBADO 3, TORMENTA Y CACHUMBA.

RANCHO DOÑA MARÍA (RUTA 64 PAMPA MUYOJ)

DOMINGO 4, CACHUMBA Y ALEJANDRO VÉLIZ.

LA CARPA DEL HECHICERO (CLODOMIRA)

DOMINGO 4, A PARTIR DE LAS 20, ACTUARÁN CACHUMBA Y ALEJANDRO VÉLIZ

EL TEMPLO PUB (AGUIRRE Y FORMOSA)

HOY RECITAL DE FRANCO ARROYO.





CINES

SUNSTAR

PANTERA NEGRA (3D):

DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)

02/03 - 18:30 (Cast) 21:50 (Subt) 02/03 - 18:30 (Cast) 21:50 (Subt) 00:35 (Subt)

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 16 AÑOS)

02/03 - 17:40 (Cast) 19:50 (Subt)

LA FORMA DEL AGUA (2D):

FANTASIA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

22:10 (Subt)

EL CAVERNÍCOLA (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

02/03 - 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)

NOCHE DE JUEGOS (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

02/03 - 20:15 (Cast) 22:40 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

02/03 - 17:00 (Cast)

EL ROBO PERFECTO (2D):

POLICIAL (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 07/03 19:15 (Subt)

OPERACIÓN RED SPARROW (2D):

SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

22:00 (Subt)

PANTERA NEGRA (2D):

DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)

17:15 (Cast)

LA MALDICIÓN DE LA CASA WINCHESTER (2D): TERROR

(+13 AÑOS)

18:00 (Cast) 22:20 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

LA MALDICIÓN DE LA CASA

WINCHESTER APTA 13 C/ RESERVA

CASTELLANO 2D 20:30- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:00 (TODOS LOS DÍAS)

LA PANTERA NEGRA APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 3D 20:00- (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 2D 22:40- (TODOS LOS DÍAS)

LA FORMA DEL AGUA APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40 (TODOS LOS DÍAS)

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D 18:00- (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 18:30- 20:40- (TODOS LOS DÍAS)