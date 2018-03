Fotos Vendedor regresó a su casa después de 8 años y abusó de su hija con retraso madurativo

02/03/2018 -

La Unidad de Abusos Sexuales de La Banda -representada por la Dra. Alicia Falcione- solicitó la detención de un vendedor ambulante que regresó a su casa después de 8 años, pidiendo un espacio para vivir, y aprovechando la hospitalidad de su ex pareja, ultrajó a su hija adolescente. El aberrante hecho es minuciosamente investigado por la Dra. Daniela Yslas -representante del Ministerio Público- quien recibió la denuncia de la madre de la víctima. Según se supo, el grave hecho salió a la luz porque la menor huyó de su casa, aterrada por las amenazas de su padre. Fuentes cercanas a la investigación revelaron que el acusado había abandonado a su pareja -madre de la damnificada- cuando la víctima tenía 11 años. Nunca más se supo nada de él hasta los últimos días de diciembre, cuando invocando los tiempos de paz y de perdón, solicitó asilo aduciendo que no tenía dónde vivir. La estadía del acusado -quien trabajaba como vendedor ambulante- se extendió en el tiempo y convenció a su ex pareja de que lo dejara quedar ya que él la ayudaría con la crianza y la manutención de los menores. Dormía en un colchón en el suelo en una cocinacomedor. En los últimos días del mes de enero, la madre de las víctimas se trasladó desde su casa -en el interior del departamento Robles- hacia la ciudad capital para realizar unos trámites por su hija, la cual sufre un leve retraso madurativo, y el acusado quedó al ‘cuidado’ de sus dos hijos. Al regresar, la mujer notó a su hija (19) un tanto extraña y le preguntó qué le sucedía, pero ésta no le reveló nada. Dos días después, la adolescente se dio a la fuga de la casa, por lo que comenzaron a buscarla intensamente. En horas de la tarde la víctima fue hallada por su madre. Cuando logró traerla nuevamente a su casa, la mujer comenzó a interrogarla -ya que era la primera vez que salía de su domicilio- y entre llantos la víctima le contó que su padre la sometía a sus bajos instintos y la amenazaba con matar a su familia si ella contaba lo que sucedía. Ante la gravedad de la confesión, la madre de la adolescente se presentó en la Comisaría y realizó la denuncia. Allí de inmediato, el fiscal de turno pidió la aprehensión del depravado quien quedó tras las rejas. La Dra. Yslas sometió a la víctima a Cámara Gesell y allí reveló datos aberrantes de lo sucedido. Ayer, se realizó una audiencia donde el juez de Control y Garantías -Dr. Raúl Santucho (h)- ordenó la prisión preventiva del acusado, quien seguirá tras las rejas hasta tanto termine la investigación.