Sugerencias orientativas para padres en el inicio del cicloescolar de la escuela secundaria

L a velocidad del mundo moderno ha obligado a que los padres deban salir del hogar para responder económicamente por la familia; este hecho ha generado que el tiempo para compartir con los hijos sea mínimo. Como consecuencia de este fenómeno, la escuela se debería convertir en ese espacio que vincule familia, afecto, formación y conocimiento.

La familia permeable posmoderna parece haber renunciado a asumir el compromiso de la educación de los hijos, depositando en la escuela secundaria muchas de las tareas de crianza de las que antes se ocupaba, lo que ha traído una sobrecarga de trabajo para la escuela. Esta situación genera malestar, pues los profesores sienten que se depositan en sus espaldas responsabilidades que son competencia de los padres. Los docentes ahora no sólo tienen que ocuparse de la enseñanza de contenidos académicos, sino que deben cumplir distintos roles, ante un público cada vez más heterogéneo y diverso.

El ingreso a la escuela secundaria "obligatoria" requiere y necesita que los padres tomen cierto grado de responsabilidad para garantizar en gran parte, el éxito de sus hijos, y en especial los primeros años de cursado. Varios son los motivos y en especial la época en que les toca vivir a nuestros adolescentes. Si bien hay factores generales que se comparten, hay otros muy particulares en cada uno de ellos y es ahí donde tenemos que estar atentos y saber acompañarlos en su proceso.

Recordemos que es una etapa donde se van a dar las principales transformaciones psicobiológicas y reajustes para su vida adulta. Reafirmar los límites y responsabilidades no es tarea fácil. Ciertas conductas nuevas aparecen como parte necesaria para su desarrollo. Es importante aquí saber contenerlos y acompañar este proceso, esto no quiere decir sobreproteger, no reprender, sino que implica no caer en la trampa de querer obtener sandías del naranjo, o sea, pedirle algo al adolescente que atenta contra su psicobiología.

Por ejemplo, la necesidad de horas de sueño es normal, los arranques de rabia inesperados y abruptos son esperables, el defender su lugar (su cuarto, por ejemplo), que huelan fuerte es cuestión fisiológica, que resistan a la ducha, que los amigos son sagrados, que sean oposicionistas, defensores de pobres, altruistas, hipercariñosos, contestatarios, desordenados, que quieran ser adultos antes, todo es esperable.

Pero todos estos comportamientos son plausibles de limitaciones, no quiere decir, que se abuse o se tolere cualquiera de estas conductas, no implica que ante los olores un chico no se duche, o permitirles siempre sus arranques de bronca, porque los padres perderán autoridad y las jerarquías son sumamente valiosas en las funciones familiares. Debemos respetar a los adolescentes si deseamos también tener el respeto de ellos, esa es la mejor manera de enseñar mediante nuestras actitudes y ejemplos. Debemos ser congruentes con los mensajes para no entrar en confusiones comunicacionales.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2003) asegura que para mejorar la calidad de la educación es indispensable una interacción efectiva entre los padres de familia y los docentes, lo cual implica que la familia debe contar con equipamiento básico en el hogar, acceso a medios de comunicación, escolaridad de los padres, expectativas de que sus hijos obtengan estudios superiores, que los padres tengan el hábito de la lectura, participación de los padres en tareas escolares y en reuniones de padres en la escuela.

Solares (1998, pp. 100-103) menciona que "en la trayectoria social de los individuos, la familia tiene un papel de primer orden, donde junto con la escuela es la responsable de la transición cultural; su eficiencia depende del grado en que la propia familia participa en esta cultura. La familia ha de apoyar la evolución de los niños, controlarlos y ayudarlos en el proceso de escolarización y de introducción progresiva en diferentes ámbitos sociales".

Hay que reinventar la relación familia-escuela, pues la escuela no puede hacer realidad su proyecto educativo sin la colaboración y el acompañamiento de los padres, la comunicación es más eficaz cuando fluye en ambas direcciones, y las escuelas deben hacer esfuerzos no sólo para informar a los padres sino ofrecerles verdaderas oportunidades de comunicación.

Hacer efectiva la obligatoriedad de la secundaria. Muchos alumnos abandonan la escuela ya sea de forma «voluntaria» o porque la propia escuela los «expulsa», vulnerando su derecho a la educación, sin que nadie intervenga. Es más, las escuelas ni siquiera cuentan con datos respecto de donde se encuentran los alumnos que han desertado de sus aulas.

Para mejorar la relación entre las familias y las escuelas es necesaria la participación de todos los involucrados, pues sólo así se podrá promover un verdadero cambio en la educación secundaria. Y por último, es necesario reconstruir la competencia familiar desde planteamientos respetuosos con las condiciones, conocimientos y experiencias de los padres, de suerte que ellos aprenden a participar activamente en la escuela y en la comunidad en la que sus hijos estudian (Domingo Segovia, 2002).

Ser padres es una opción de vida que se debe asumir con responsabilidad, con fuerza y con la decisión de continuar no sólo con la vida misma sino con la sociedad, con la cultura y con la transformación permanente del entorno, sin desconocer el pasado. Ser padres significa ser los primeros educadores de sus hijos, ser el referente afectivo y formador de nuevas generaciones, ser los responsables de la formación integral de los hijos, ser partícipes de la educación que reciben los hijos en la escuela.