02/03/2018 -

Fueron tantos los hinchas de Boca que compraron entradas generales destinadas al público local que a la Policía no le quedó otra que poner un cordón para separarlos. La dirigencia de Alianza Lima sólo había habilitado un sector de plateas para los xeneizes, a un valor de u$s 95 cada una contra los u$s 40 que costaba la popular.