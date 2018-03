Cientos de servidores se congregarán en el Encuentro Anual de Catequistas Santiagueños

Fotos PADRE JORGE RAMÍREZ. El sacerdote brindó detalles del encuentro y adelantó cómo será el programa de actividades.

A partir de mañana, más de 700 servidores de todo el territorio provincial se reunirán una vez más para vivenciar el Encuentro Anual de Catequistas Santiagueños (Encasa 2018), que se realizará en el Colegio de las Hermanas Franciscanas, que se encuentra en Sáenz Peña y Avda. Belgrano, de la ciudad Capital. El evento religioso comenzará mañana a las 8, y finalizará el domingo después del mediodía.

Este año, el tema de reflexión que se abordará será "La catequesis y la religiosidad popular", y por ello, contará con la presencia del padre Juan Ignacio Liébana, rector del Santuario de la Virgen de Huachana, quien brindará charlas a los catequistas.

Además estarán colaborando el padre Sergio Quinzio, párroco de Nueva Esperanza, otros sacerdotes, religiosas, seminaristas y diferentes grupos de servidores. Además, como todos los años ocurre, el Encasa contará con la participación de los obispos de la Diócesis de Santiago del Estero, Mons. Vicente Bokalic, y Mons. Enrique Martínez Ossola.

"Durante el Encuentro de Catequistas se van a compartir los trabajos previos realizado por los servidores, ya que hubo una preparación en cada comunidad de aproximadamente dos meses. La misma consistió en el armado de un trabajo, el cual será expuesto en el primer momento de la jornada. Luego habrá exposiciones, trabajos de grupos, denarios y otros. El Encuentro de Catequistas es una instancia anual que se realiza para que los servidores nos encontremos para compartir la actividad y la vida de cada grupo. Están convocados catequistas de diferentes comunidades, parroquias, movimientos e instituciones, de colegios y más", destacó el padre Jorge Ramírez, abocado en la organización del Encasa 2018.

Asimismo sostuvo que "la riqueza de este encuentro es muy grande y es bueno tomarnos el tiempo para compartirlo. Además coincide con el comienzo del año lectivo, y este encuentro ayudará a motivar a los catequistas al trabajo que durante el año van a poder realizar, cada uno en sus lugares de vida. Como todos los años participarán catequistas que están comprometidos con su trabajo y con la función que cumplen. Ellos tienen conciencia de que siempre es poco lo que uno sabe para poder entregar, y por ello siempre tratan de formarse y aprender más cosas para tener un trabajo mucho más eficaz y poder dar respuestas a situaciones que se viven hoy en cada comunidad".

Participación

El padre Ramírez destacó la adhesión de los servidores a este encuentro, que año a año cobra más adeptos.

"Los catequistas como la Iglesia toda están caminando. Es una realidad dinámica, y en ese dinamismo uno debe ir adquiriendo nuevas herramientas para poder dar respuestas a las necesidades y requerimientos de los cristianos de hoy en día. No solamente hay que tener en cuenta lo que la Iglesia me pide en cuanto a la trasmisión de la fe, sino también que esa fe se haga vida, y por eso cada encuentro tiene algo particular y muy característico", sostuvo el Ramírez.

Cada año son más los servidores que se unen a la propuesta de la Diócesis local, la cual persigue el único objetivo de volcar las experiencias de cada uno de los trabajos que ellos realizan en su comunidad para ser ejemplos a seguir y para imitar acciones de los otros, en procura de lograr un mayor acercamiento de los santiagueños a la Iglesia.