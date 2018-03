Lo que aprendió de la serie que conduce por History

02/03/2018 -

¿Qué descubriste de las diferentes armas? Y ¿cuál fue el arma que más te gustó, que más te impactó?

Lo que descubrí de la historia realmente fue que, primero, la amé. El hecho de que no conociera algunas cosas. No sabía que los mongoles fueran tan avanzados en su técnica de arquería. No tenía ni idea de que los mongoles fueron protagonistas en el desarrollo del arco. Mi arma favorita fue la que utilizaban los mongoles. Sus flechas eran especiales y tenían el arco compuesto que empleaban arriba de sus caballos. Antes tenían arcos más duros que no podían usar arriba de los caballos. Pero desarrollaron esta arma para aprovechar su cualidad como jinetes.