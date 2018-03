Danny Trejo: "Las armas son malas, no importa cuáles"

02/03/2018 -

Mientras disfruta de su condición como conductor de "Hombres de armas", la nueva serie de History, el prestigioso intérprete de Hollywood quiere volver a protagonizar a "Machete", el icónico personaje que catapultó su carrera en el mundo.

En una entrevista genérica, a la que tuvo acceso EL LIBERAL, Trejo imploró a Robert Rodríguez (director de "Machette I y II") para hacer la tercera parte y hasta sugirió el subtítulo de la película: "El horror del mundo".

¿Habrá una tercera parte de "Machete"?

Por favor quiero que todo el mundo le escriba un mail a Robert Rodríguez y le digan: "Hagamos Machete III, El Horror del Mundo".

Esta es la primera vez que sos el anfitrión de una serie como "Hombres de armas". ¿Qué ven las personas sobre el verdadero Danny Trejo?

Me divertí tanto haciéndolo. Cuando Robert Rodríguez me preguntó si lo haría, dije: ‘por supuesto que sí, absolutamente’. Fue muy divertido, trabajar con tantas armas y grabar con ellas, tuve tiempo de entender y aprender sobre muchas armas.

¿Te preocupó el hecho de tener que promocionar armas, especialmente en un país como los Estados Unidos en donde los tiroteos son tan comunes?

No utilizamos armas de fuego. En este programa utilizamos espadas y cuchillos y ese tipo de armas con las que sería muy difícil matar a muchas personas. No son armas de destrucción masiva, sino que son armas que se utilizaban hace mucho tiempo. En la serie, vemos cómo se construyeron y cómo se fabricaron estas armas, cómo se fabricaron espadas, arcos, flechas y este tipo de armas que antes, no eran pensadas para matar a cinco, seis o siete personas al mismo tiempo. Las armas que tenemos hoy son para matar masivamente. Las armas son malas, no importa cuáles.

¿Y creés que las personas conocerán más sobre el uso correcto de las armas?

Muchas personas sabrán de esta manera como las cosas fueron hechas antes. Creo que hay que pensar en qué repetimos de la historia. Si seguimos la historia del arco y la flecha: primero se fabricó un arco grande, hasta que después los mongoles hicieron un arco más chico que era mucho más fuerte. Entonces las armas se vuelven cada vez más y más fuertes. Ahora tenemos armas que pueden matar ocho o diez personas al mismo tiempo. Si la historia no se repite, tenemos que volver el tiempo y deshacernos de todas estas armas.

¿Qué es lo que más te ha atraído al hacer el programa?

La serie es interesante y hay capítulos muy buenos porque es como un profesor de historia divertido, es como divertirte en una clase de historia. Y las personas podrán conocer una diversidad de armas del pasado.