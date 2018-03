02/03/2018 -

En tu carrera fuiste un hombre de acción por mucho tiempo. Y ser esta clase de personaje duro y guerrero no es tarea fácil ¿No estás cansado de caracterizar esta clase de tipos?

No estoy seguro. Yo me preocupo por ser un buen padre. Las películas son mi diversión y mi trabajo, pero siendo sincero, me preocupa más ser un buen padre y un hombre que ayude a su comunidad.