Las "turcas" de Telefé son invencibles

02/03/2018 -

En un febrero donde el encendido de la TV de aire se recuperó tras un inicio de año que hizo sonar las alarmas, Telefé anotó su segundo triunfo mensual de 2018 gracias a una balanceada programación con predominio de productos importados. Con un encendido de 19.4 de acuerdo al acumulado por los cinco canales de aire, la TV abierta recuperó algo de su pulso tras un enero donde se registró la baja más pronunciada de los últimos 14 años, pero la vuelta a cierta normalidad no modificó el paso ganador de la señal de las pelotitas. Telefé se impuso tanto en los guarismos de lunes a domingo como en el reporte de la semana, gracias a la diferencia que le entregó la segunda tarde con la tira turca "Elif" (que se emite de lunes a viernes entre las 16 y las 17.45) como abanderada. Pero, además, por las noches tuvo en otra telenovela originada en Turquía, "El Sultán", la carta más ganadora de febrero, ya que acumuló el mayor rating mensual y logró imponerse ajustadamente a la apuesta de comedia local que El Trece asumió con "Simona". De acuerdo al reporte por franjas horarias elaborado por television.com.ar, el canal programado por Adrián Suar se impuso de 8 a 12 gracias a "Los ángeles de la mañana" y también durante la primera tarde a partir de la actualidad abordada por "Noticiero Trece". Invencibles Pero, como se detalló anteriormente, la televisora dirigida por Darío Turovelzky revirtió esa tendencia con una apuesta turca que, a las citadas "Elif" y "El sultán", añadió el aporte vespertino de "Mar de amores" y el lanzamiento nocturno de "Kara para Ask". Otros puntos salientes del armado de Telefe resultaron la "Primera cita" donde Mariano Martínez debutó como conductor, los momentos decisivos de la ficción argentina "Golpe al corazón". Para los fines de semana, la pantalla del grupo Viacom se sostuvo de la mano de clásicos como "Casados con hijos", "Los Simpsons" y los filmes programados, a los que debe añadirse la apuesta con música en vivo de "La peña de Morfi" y sumó un auspicioso inicio de la segunda temporada de "PH". En la puja por imponerle el pulso a la televisión, el canal del solcito multicolor mostró como baluartes de la semana a los ya citados "Los ángeles..." y "Noticiero..." y la buena marcha de "La tribuna de Guido". Los sábados y domingos en la clave de la propuesta del canal del Grupo Clarín reinó Mirtha Legrand en sus dos versiones, pero tampoco falló el lanzamiento de "Me gusta tu canción" con Juanita Viale probándose el traje de animadora. El tercer puesto mensual fue para América que mostró sus mejores cartas con sus programas de la tarde "Intratables" e "Intrusos en el espectáculo" y con regreso -el lunes últimodel magazine nocturno de actualidad "Animales sueltos". Desde el cuarto lugar, Canal 9 volvió a disfrutar del aporte de tapes y panelistas que Beto Casella bastonea en "Bendita", aunque la sorpresa resultó el talk show "El show del problema" que Nico Magaldi conduce desde octubre del año pasado. Lejos de los niveles de audiencia medidos por Ibope, Televisión Pública Argentina cerró el listado de canales aunque en su grilla destacaron dos espacios clásicos: "Cocineros argentinos" y las transmisiones de verano que propone el espacio itinerante de "Festival país"