Qué dijo Nicole sobre "Poroto" y Mica

02/03/2018 -

A pesar de las contundentes pruebas del romance entre Mica Viciconte y Fabián Cubero, ambos protagonistas se empecinaban en negarlo, hasta que la realidad habló por sí sola. El miércoles ella aceptó estar en una relación con el futbolista y dejaron de esconderse en público. Tras la confirmación del noviazgo, solo faltaba la palabra de Nicole Neumann, la ex mujer de "Poroto" y madre de sus tres hijas. "La verdad no me entero de nada, no me tengo por qué enterar, no es mi vida. No tengo tiempo para ver tele", dijo al programa "Nosotros a la Mañana".

"Mica dijo que quiere ser evaluada por vos en el Bailando’, le preguntaron. "Veremos. No lo sé, yo todavía estoy negociando y viendo mi futuro laboral".