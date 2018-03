Repetto pidió perdón: "No la voy a utilizar más"

02/03/2018 -

Después de la polémica que provocó su pregunta a una joven víctima de acoso sexual, Nicolás Repetto volvió a conducir "El noticiero de la gente". Repetto le consultó a Débora Garay, una joven que había sufrido dos situaciones de acoso en un mismo día, si "es posible estar a la una de la mañana en un subterráneo vestida sexy".

"Mi intención era entender el contexto de los hechos. Me han preguntado por qué le preguntaste y me había sorprendido lo que le pasó a Bárbara -en referencia a Débora, la chica acosada-", explicó Repetto en "El noticiero de la gente", el ciclo que conduce por Telefé.

Y agregó: "De ninguna manera lo pregunté para justificar el acoso ni el exhibicionismo. Lo dejé en claro muchas veces. Pero con el correr de la tarde de ayer (por el miércoles) me di cuenta de que lo que estuvo mal de la pregunta fue que cambió el foco del problema: parece haberlo trasladado más hacia lo que tenía o no tenía que hacer la mujer, que era la víctima en definitiva, y esa no era mi intención, para nada. Lo que hay que atacar es el problema, y el problema nunca es la víctima". En ese sentido, pidió disculpas a quienes se pudieron haber sentido "acosadas o menospreciadas" por sus dichos.

Sobre el final

Sobre el final de su breve monólogo al comienzo del programa, realizó un mea culpa: "Lo bueno de haberlo preguntado, si es que tuvo algo de bueno, es que la respuesta de ella dejó clarísimo que no importa cómo vas vestida, porque ella tenía el uniforme de trabajo. Por lo tanto, con toda seguridad, esta pregunta no la voy a tener que utilizar más".

La polémica se desató durante la entrevista que Repetto realizó a Garay. La mujer fue acosada por un hombre mientras esperaba el colectivo, y al bajar al subte para refugiarse, se encontró con otro que se masturbó delante de ella.

En la nota, Repetto le dijo: "Yo sé que no es excusa lo que te voy a decir. Hay que abrir el paraguas porque hay mucha sensibilidad con todo. No es ninguna excusa, pero la pregunta es: ¿estabas vestida de manera sexy?".

La joven respondió que llevaba puesto un pantalón negro y una camisa blanca. "O sea, nada sexy. No estabas provocativa", agregó Repetto, lo que generó un debate con su compañera Milva Castellini y el repudio en las redes sociales.