Jazmín Laport implacable contra Nicolás Repetto

02/03/2018 -

Jazmín Laport, hija del actor Osvaldo Laport, publicó un video en su cuenta de Instagram para opinar sobre la historia de Débora Garay, una joven de 26 años, que sufrió acoso callejero y Nicolás Repetto se desubicó con una pregunta. Junto a la publicación en Instagram, la joven escribió un mensaje y volvió a cuestionar a Repetto: "No creo que te dé gracia este video. A mí no me da ni un poco de gracia cuando un ser humano por algún motivo ignorante y soberbio se cree superior a otro. Basta, basta de querer imponer miedo, eso no te hace más vivo, te hace más cobarde. Basta de tanta gente que ‘informa’ preguntando si vamos seduciendo por la calle . Yo me pongo lo que quiero y lo que me hace sentir cómoda. ¿Te parece ‘fuerte’ que use este vocabulario? Más fuerte me parece que algunos piensen que somos un pedazo de carne. Yo me pregunto, que soy una mujer que tiene miles de objetivos y miles de sueños y no soy ni feminista ni machista, soy un ser humano, ¿quién carajo se creen que son y hasta donde van a llegar? ¡Cobardes!".