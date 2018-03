Marcela Tauro no anduvo con vueltas y dijo "maltratador" a Jorge Rial en vivo

02/03/2018 -

Cuando en "Intrusos" trataban el tema del acoso sexual, especialmente la situación de Juan Darthés, Marcela Tauro aprovechó y le pasó facturas a Jorge Rial. "Hasta laburando con vos yo me sentí incómoda y vos lo sabes, por eso es un tema que a mí me hace mal. Y sin embargo, yo lo superé. Nos hemos peleado. Vos me maltrataste. Hoy sos esto y haces este programa y hace dos meses me maltrataste y me gritaste adelante de todos y ninguno de ustedes salió a defenderme".