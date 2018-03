Segunda jornada en la Liga de Profesionales

02/03/2018 -

Cancha 1: Met. Dorrego vs. Ramón Carrillo (15); Ciudad Satélite vs. Ares, (16:50); Napoli vs. Deport (18:15); Intocables vs. Hampones (19:50); Ucse Vintage vs. Contadores JRS (21:10).

Cancha 2: Brima vs. Aesya (14); La Reserva vs. Lex D.R. (15:35); La Esquina vs. Kine (16:50); Abogados CAT vs. La Gloriosa (18:15). En Médicos: Deportivo Cristal vs. Valencia (15); Abogados Topos vs. Chelsea (16:50). En Alumni: Nueva Chicago vs. Norcen (15); La Pachanga vs. Abogados Cuervos (16:50). En Potrerito 4: La Estafeta vs. Profesores Monteros Sport (18).