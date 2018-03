Fotos EXPECTATIVA El delantero del Ferro, Leandro Vella, desea volver a la senda del triunfo ante Sportivo Belgrano.

Central Córdoba se prepara para afrontar un duelo clave por la clasificación, el próximo domingo desde las 19 ante Sportivo Belgrano en lo que será la quinta fecha de la fase clasificatoria del Torneo Federal A.

El Ferro llega a este compromiso, luego de empatar en los dos últimos juegos, por lo que el delantero Leandro Vella expresó su deseo de volver a la victoria. El goleador también manifestó que el objetivo inmediato es llegar a la última fecha, con la clasificación asegurada.

"Venimos de dos empates, queremos volver al triunfo, pero lo bueno es que seguimos en zona de clasificación, pero necesitamos sumar los tres puntos para quedarnos más tranquilos", expresó Vella a Radio Panorama.

"Tenemos como objetivo, ir a Villa Ramallo con la clasificación asegurada, para eso, debemos sumar los seis puntos que vamos a jugar como locales", extendió el ex Instituto en referencia a los dos juegos que Central Córdoba afrontará como local (Sportivo Belgrano y Chaco For Ever).

Vella también reconoció la paridad que existe en la Zona B.

"En la otra zona (A), el tercero sumó muchos puntos y en el nuestro está todo más parejo, pocos puntos separan a los equipos y eso lo hace complicado. Nosotros tenemos 8 puntos y jugamos contra un rival que suma 7. Serán claves los dos partidos que tenemos como local", explicó.

"El rival no creo que venga a atacarnos, pero sabemos que es equipo muy duro, que jugar de contra lo hace bien. Eso nos favorecería a nosotros, porque cuando nos dan los espacios nos puede favorecer, porque somos un equipo que va al frente. Ellos también tienen mucho en juego", fue el presagio de Vella para el domingo.

"Quedan pocos partidos, están todos cercas. Clasifican dos y el empate para nosotros, no nos sirve. Será muy importante poder ganar", completó.

"Que la gente nos apoye como lo viene haciendo, es incondicional. Nos hacemos fuertes de local. Nos estamos jugando la clasificación y la vamos a buscar entre todos", cerró.