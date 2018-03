Mónaco abre la fecha ante Bordeaux

02/03/2018 -

Mónaco, actual campeón de la liga de Francia, recibirá a Bordeaux, en uno de los partidos adelantados de la 28ta. fecha. El encuentro comenzará a las 16.45 (hora argentina) en el estadio Luis II de la ciudad de Mónaco.

Mónaco suma 57 unidades, a 14 del líder París Saint Germain (PSG), al tiempo que Bordeaux cuenta con 36 puntos.

Además, la jornada contará con el enfrentamiento entre Niza, con el arquero argentino Walter Benítez (ex Quilmes), y Lille, con el delantero Ezequiel Ponce (ex Newell’s Old Boys de Rosario).

La fecha continuará mañana con los siguientes partidos: Troyes vs. PSG (Ángel Di María, Javier Pastore y Giovani Lo Celso), a las 13; Amiens vs. Rennes, Angers vs. Guingamp; Metz vs. Toulouse y Saint Ettiene vs. Dijón, a las 16.