Werder Bremen, de visitante

02/03/2018 -

Werder Bremen buscará hoy una victoria frente a Borussia Mönchengladbach, de visitante, para salir de los últimos puestos de la liga alemana de fútbol de primera división, en el marco de la 25ta. fecha.

El encuentro comenzará a las 16.45 (hora argentina) en el estadio Borussia-Park de la ciudad de Borussia.

Werder Bremen tiene 26 puntos y se posiciona a tan sólo dos de Mainz 05, que ocupa el puesto de promoción por la permanencia, mientras que Borussia Mönchengladbach cuenta con 34 unidades y está séptimo en la clasificación.

La jornada continuará mañana a las 11.30 con Augsburgo vs. Hoffenheim; Frankfurt vs. Hannover 96; Hamburgo vs. Mainz 05; Schalke 04 vs.Hertha Berlín; Wolfsburgo vs. Bayer Leverkusen. A las 14.30, RB Leipzig vs. Borussia Dortmund.