Fotos Conceden la excarcelación al empresario Petros acusado de agredir a su ex

02/03/2018 -

El empresario Ramiro Agustín Petros recuperó su libertad ayer tras haber permanecido 15 días detenido, acusado de haber agredido físicamente a su ex pareja. Su defensa solicitó en una audiencia su excarcelación y tanto la fiscalía como la querella no plantearon oposición, por lo que la jueza resolvió concederle el beneficio, previo pago de una fianza y de fijar estrictas medidas de comportamiento. Minutos después de las 12.30 de ayer, la jueza de Género, Dra. Norma Morán, abrió la audiencia en el Palacio de Tribunales para resolver la suerte del empresario acusado de un hecho de violencia de género. En la sala estaba el imputado con su abogado defensor, Dr. Miguel Torres, y frente a ellos la fiscal, Dra. Andrea Juárez, y el abogado querellante, Dr. Emiliano Aguirre. El padre y los hermanos de Ramiro Petros también presenciaron la audiencia. El primero en exponer sus argumentos fue el Dr. Torres, quien manifestó que solicitaba la excarcelación para su defendido, entendiendo que el delito que se le imputa a su cliente, "lesiones leves calificadas", así lo permitía y que Petros no podía entorpecer la investigación y que no existía ningún peligro de fuga. Además, Torres remarcó que Petros siempre se puso a derecho y que se sometió a todas las pericias que dispuso la Fiscalía. A su turno, la fiscal Andrea Juárez manifestó que la investigación se encuentra prácticamente concluida, que tanto la denunciante, una joven de 21 años, como el acusado de 40, se sometieron a pericias psicológicas y psiquiátricas. En cuanto a las conclusiones de la psicóloga que entrevistó a Petros, la representante del Ministerio Público indicó que las mismas señalaban cierta culpa y arrepentimiento por lo sucedido por parte del empresario. La Dra. Juárez expresó que la Fiscalía no se oponía a la excarcelación del empresario, pero sí requería que se fijen restricciones de contacto y que se obligue a someterse a un tratamiento psicológico al imputado. Por su parte, el querellante, Dr. Aguirre, manifestó que tampoco se oponía a la libertad del acusado, entendiendo que la investigación ya estaba en su etapa final y que no había forma de que Petros entorpezca su avance. En consecuencia, la Dra. Morán resolvió conceder la excarcelación al empresario, fijando una prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto (personal, telefónico, redes sociales), así como también fijó una fianza de $5 mil. Su ex novia denunció que el pasado 10 de febrero, tras una discusión, él le propinó un "manotazo" que hizo golpear su cabeza contra la pared. El médico de Sanidad Policial había constatado lesiones curables en 7 días. La joven había filmado el incidente y las imágenes se volvieron virales.