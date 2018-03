Para la querella no representa un "riesgo"

02/03/2018 -

El Dr. Emiliano Aguirre, representante de la denunciante, no planteó oposición al pedido de la defensa de Petros. "La querella no se opuso, en consonancia con la posición que fundamentó el Ministerio Público Fiscal; la investigación preliminar está prácticamente concluida, sólo restan unos informes", argumentó el Dr. Aguirre. "Se concluye que el acusado no resulta peligroso para criterio de la querella para su representada". Seguidamente agregó: "Ahora corresponde que la Fiscalía solicite la prisión preventiva sin detención y luego vendrán sucesivas etapas para la elevación a juicio, o que la defensa acuerde una pena con la fiscalía".