Fotos "Nunca me debilité porque sabía la verdad de los hechos"

02/03/2018 -

"Terminó una parte del proceso, lo importante es que voy a continuar en libertad con lo que disponga la jueza. Eso es lo más importante y lo que verdaderamente en este momento quería lograr, estar con mi familia, en mi casa salir de este período de detención", comenzó diciendo Ramiro Petros, apenas unos minutos después de que le concedieran la excarcelación. Sobre las dos semanas detenido, el empresario manifestó: "Me ayudó a reflexionar y valorar las cosas simples, la familia, los hijos, cuestiones que uno a diario no las valora tanto y que cuando pierde un derecho tan básico como la libertad hace que realmente las valore y las extrañe muchísimo, por supuesto". En cuanto al incidente del que fue denunciado, deslizó: "Del hecho puntualmente no voy a hablar porque el proceso judicial continúa. No soy una persona que cree en la violencia, nunca tuve un episodio de violencia de 40 años, creo que la violencia siempre lleva a un mal fin. Entonces si uno comete un acto violento siempre va a estar equivocado, por más que puede haber sido provocado por otra persona". "Una vez que esto termine, yo voy a poder contar mi versión de los hechos. Pero yo estoy tranquilo, no soy una persona violenta, creo en el diálogo y en las palabras. Nunca me debilité psicológicamente cuando estuve adentro, porque sabía la verdad de los hechos", agregó. "Ahora cumpliré con todo lo que la jueza acaba de pedir, porque no quisiera volver a perder este derecho tan importante y fundamental para la vida de uno como lo es la libertad", finalizó Petros.