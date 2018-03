Cristiano Ronaldo compartió los músculos de su hijo en Instagram

Hoy 08:02 -

Cristiano Ronaldo siempre se ha mostrado un padre cariñoso con sus hijos. Pero el más cercano y mediático sin duda es Cristiano Ronaldo Jr. que en más de una ocasión acompañó a su progenitor a un evento público.

Este jueves 'CR7', publicó una instantánea de su pequeño a través de su Instagram mostrando que quiere imitar los músculos de su padre.

5.1m Likes, 62.1k Comments - Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Instagram: "Jr say daddy I'm gonna be like you!!! What do you think?? "