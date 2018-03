Fotos Marcos Di Palma y el aborto: "Hay que enseñarles a los chicos a que cul... bien"

Hoy 08:12 -

Marcos Di Palma dejó las pistas para ocupar una banca en la Cámara de Diputados de Buenos Aires. En ese rol, el ex piloto de TC asistió en la tarde de este jueves al parlamento bonaerense para escuchar el discurso de apertura legislativa de la gobernadora María Eugenia Vidal y dejó una fuerte frase que marca su postura sobre el debate acutal, el aborto: "Es muy fuerte darles permiso para que culeen y luego se lo saquen, es muy fuerte", afirmó sin medias tintas.

Pero luego de esa definición, Di Palma se explayó un poco más: "Yo creo que debemos insistir con educación porque estoy a favor de la vida pero si viene una mujer y me dice vino un tipo que yo no lo quería ni ver y me violó, estoy de acuerdo en esa parte pero ir a hacer una vida y tirarla como nada yo no estoy para nada de acuerdo".

Hasta ese punto, el Loco remarcó que sólo acepta el aborto en casos de violación. Pero ahí volvió a dar otro giro con palabras que pueden considerarse desubicadas: "Pero, si a los chicos les vamos a enseñar que culeen tranquilos, dejen embarazados a todo el mundo, total después vas con una aspiradora y te lo saco, me parece que es algo ilógico. Hay que enseñarles a los chicos a que culeen bien, que se pongan condones, forros, como lo quieran llamar".