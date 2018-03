Valentino Rossi seguiría por dos temporadas más en MotoGP

Fotos Valentino Rossi

Hoy 09:00 -

La renovación de Valentino Rossi por dos temporadas más con el equipo oficial Yamaha, está cada vez más cerca de hacerse oficial.

El propio genio italiano ha dejado entrever hoy su renovación, tras acabar séptimo en el primer día del test de Qatar, el último de la pretemporada.

Lo hizo cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de que su VR46, que ya compite en Moto2 y Moto3, vaya a crear una estructura también en MotoGP para sustituir al equipo Tech3 como escudería satélite de la fábrica de los diapasones.

“No me esperaba que Poncharal dejase Yamaha. Lo habíamos pensado (lo de hacer un equipo de MotoGP), era una cosa bonita, pero en los dos próximos años no montaremos el equipo de MotoGP con Yamaha, porque muy probablamente correré yo. Podrá ser una cosa para el futuro cuando me retire pero no en el 2019 y 2020”.

Estas declaraciones son una aperitivo de una renovación que colocará otra de las piezas importantes del rompecabezas que es el mercado de la clase reina para la próxima temporada.