Fotos #Noesno: Vanesa Carbone detalló la cantidad de veces que fue abusada

Hoy 10:42 -

Vanesa Carbone publicó una larguísima carta en Facebook dando cuenta de todos y cada uno de los episodios de abuso sexual que sufrió durante su vida: en la infancia, la adolescencia y la adultlez.

Entre otras cosas, la panelista de "Liberman en línea" sostuvo: "Mientras observo el fenómeno social que es esta maravillosa y trasformadora reacción en cadena, no puedo evitar preguntarme ¿A cuántas de nosotras un hombre manoseó, golpeó, acosó u abusó? Y enseguida nace otra pregunta inevitable ¿A cuántas de nosotras, nos pasó más de una vez? Sí, más de una vez. Porque yo podría enumerar, al menos, una o dos por cada etapa de mi vida, mi infancia, adolescencia y adultez",

"Me costó mucho escribir todo esto y aún hay algunas pocas situaciones que guardo para mí, no me interesa dar nombres, sabemos que si la víctima no presenta pruebas se invierte la carga de ésta a favor de ellos, sumado a que pasado el tiempo, en algunos casos, las acciones prescriben y, creer o no creer, en un relato, jamás va a cambiar lo sucedido", advirtió Carbone, y pasó a enumerar los distintos padecimientos que tuvo por acoso en diversas etapas de su biografía.

El primer abuso del que tiene recuerdo sucedió durante su infancia en Ushuaia, cuando ella tenía 8 ó 9 años, en la casa de una amiga. Lo contó así: "Se fueron todos a dormir, pero el papá se quedó, en un momento, me levanté a buscar jugo a la cocina y el padre de mis amiguitas estaba detrás mío, cerró la puerta de la cocina, me tomó de los brazos, me subió a upa, me abrazó fuerte y como si fuera yo un adulto, él empezó a besarme en la boca, no fue un pico, no fue un beso seco, no fue un beso. Gracias a Dios, bajó uno de sus hijos varones que desde la escalera gritó: ¡¡¡Papá!!! y automáticamente su papá me bajó al suelo, me soltó y abrió la puerta".

Con un novio de la adolescencia, con quien llegó a convivir, Vanesa también padeció un infierno. Ella lo encontró con otra mujer en un boliche, discutieron, y él la golpeó. Dice al respecto la carta de Carbone: "Me agarró de los pelos y me llevó al baño de hombres del lugar, una vez adentro, me golpeó en la cara varias veces con puño cerrado".

"Los guardias de seguridad advirtieron la situación y lograron sacarme, me llevarme afuera del lugar, a él también. No llamaron a la policía, no llamaron a la ambulancia, ni tampoco me asistieron". Según siguió contando, sus amigas la llevaron a la guardia de un hospital, donde despertó "llena de sangre, con el tabique desviado, dos dientes partidos y un ataque de nervios".

Tiempo después, Carbone se trasladó a estudiar y trabajar en Buenos Aires. En dicha ciudad, dice, le tocó un jefe acosador al que prefiere no identificar con nombre y apellido. Lo denomina "el ex funcionario con apodo particular", "Tenía un hermoso trabajo y un buen día mi jefe decidió acosarme laboralmente, comenzó con insinuaciones de todo tipo, repito, de todo tipo -escribió-. En el horario de almuerzo, solía hacerme ir a los lugares donde él almorzaba, cada vez la excusa era distinta, llevarle carpetas, papeles, etc".

"La secuencia era siempre la misma: yo iba, le llevaba la documentación que me pedía, lo saludaba para retirarme a la oficina nuevamente, y él me pedía que me quedara, acto seguido, venía la invitación para que almorzara con él y por supuesto, no faltaría el momento en el que indagaría sobre mi situación sentimental".

En Pinamar, donde trabajó como modelo para una agencia, Vanesa Carbone también fue abusada. Según relata, fue víctima de un conductor de radio y TV. Lo recuerda así: "Él intento sobrepasarse conmigo, estaba borracho, yo lo empujaba, lo sacaba, al mismo tiempo que le decía que no quería nada con él. Mi puerta estaba trabada, le pedí que me dejara ir, no quiso, no sacaba el seguro de la puerta, me agarraba los brazos fuertemente, él no entendía que no es no, todo transcurría muy lento".

En 2006, Carbone trabajó en MTV con el Zorrito Von Quintiero como su secretaria y fue manoseada por un conductor de televisión y músico que había sido invitado al programa: "Recuerdo que el Zorrito le dijo a nuestro invitado: 'Te presento a Vanesa' (fuera del aire). Me saludó, yo respondí el saludo, me di vuelta y en ese momento, sentí como este señor me tocaba la cola, me había dado un chirlo en la cola, quedé helada, ni siquiera retuve qué fue lo siguiente que dijo. No había sido sin querer, había sido desde su machismo, desde su arrogancia", se lee en la carta que Carbone publicó en Facebook.

Allí no terminaron las situaciones de abuso y acoso que sufrió Vanesa durante su vida. Según sus palabras, también las padeció de parte de un actor cómico, un director de cine, un mánager, una modelo e incluso hasta con un ginecólogo.