Una vez más: dos muertos en un tiroteo en Estados Unidos

El diario Detroit Free Press, confirma que hay al menos dos muertos, luego que se registraran una serie de disparos este viernes en el campus de la universidad Central Michigan, en el norte de Estados Unidos.

Así tuiteó el centro educativo, pidiendo a los alumnos que se refugiaran y precisando que el sospechoso no había sido detenido aún.

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911.