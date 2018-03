El Parque Municipal de Frías recibirá el fútbol de la Liga de las Instituciones

02/03/2018 -

CHOYA, Choya (C) La décima fecha del torneo Verano Preparación 2018 que organiza la Liga de las Instituciones de Frías, se disputará de manera íntegra esta noche en el Parque Municipal de la Ciudad de la Amistad.

El cronograma de partidos, dará inicio a las 20 con los siguientes encuentros: Hípico vs Aoma; Técnica vs Polideportivo; La Bio vs Obras; Social vs Policía y Loma Negra vs Comercio. Tendrá fecha de descanso el elenco de Tránsito.

Hasta el momento, las posiciones tienen en lo más alto a Obras y Social con 21 unidades. Los siguen Técnica y La Bio 16; Hípico 13; Policía 12; Tránsito y Comercio 9; Loma Negra 7; Aoma 6 y Polideportivo 3.