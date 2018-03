FÚNEBRES | 3 de Marzo de 2018

Hoy 22:56 - FALLECIMIENTOS





- Valeriana Villavicencio de Fiad (Forres)

- Azucena del Valle Gallo de Suárez

- Néstor Miguel Russo

- Rosa Margarita Melián

- Amelia Cejas (Loreto)

- Luis Antonio Vázquez

- Silveria Arminda Ahumada

- Ema Victoria Ruiz de Toloza (Dpto. Alberdi)

- Victoria Amarilla (Clodomira)

- Emma Olivia Ruiz

AHUMADA, SILVERIA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. Sus sobrinos Beco, Jorge, Mari, Mónica, José, Alberto, su cuñada Amalia Cáceres y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cement. La Piedad. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162. Te. 4219787.

GALLO DE SUÁREZ, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. Sus hijas: Mónica, Zulma, Teresita y Mariela, hijos pol. y nietos part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Jardin del Sol. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S. V) Org. Amparo S.R.L Empresa Aniceto Gubaira e Hijo.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Dominga de Rueda, sus hijas y sus nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

MELIÁN, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. Sus hijos Belén, Marina, h/pol. Hugo, Sebastián, nietos, Valentina, Malena, Moira, Guillermina. Su sobrina Valeria y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs cemet. Parque la Paz. Cob. Norcen, Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Te. 4219787.

RUIZ, EMMA OLIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. Sus hijos, hijos politicos, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 17 hs. en el cementerio de la Vuelta de la Barranca. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Sus hijos Néstor Roger, Carlos Miguel y Carlos Mario, Marlene y Bibi, hijas políticas, Stella Tula Peralta, Lucy Abdala y Eva Villagrán, sus nietos Marité, Angeles, Ariel y bisnieta Diana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. ¡Que brille para él la luz que no tiene fin! Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Jardin del Sol.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Sus hijos Néstor, Mario, Miguel, Marlene, Elizabeth, hijos pol. Lucy, Stella, Eva, nietos y demás familiares, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Su hijo Néstor Roger Russo, su hija política Stella Tula Peralta, su nieta Ángeles Russo y Franco Gómez, su querida nietita Dianita Gómez Russo participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. "Yo soy la resurreccion y la vida. El que cree en mi aunque muera vivirá". Su nieto político Franco, su nieta Ángeles y su bisnieta Diana, participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Sus primos César Russo y flia, Nora Russo y sobrina Silvia Hoyos Russo participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios te tenga en la gloria.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Que Dios te dé la paz y el descanso eterno. Su primo Aldo Russo, esposa Leticia Alcalde e hijas Raquel y Valeria participan su fallecimiento.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Su sobrina Liliana Alcalde de De Marco y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oración en su querida memoria.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Ing. Julio Villagrán, su esposa e hija Cecilia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su cuñado Miguel Russo. Rogando a Dios consuelo a su familia.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Ana Maria Vera Agüero de Bianchi e hijas ingeniera M. Daniela Bianchi y flia, Dr. Ignacio E. Bianchi y flia, licenciada Maria Emilia Bianchi y flia, Tamara M. Bianchi y flia, acompañan a la flia Russo en estos momentos de profundo dolor.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Ing. Carlos Alberto Oneto, Maria Angélica Vera, Lic. Natalia Orieta y flia, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. César E. Russo y flia, participan con gran dolor el fallecimiento de su apreciado primo. Ruego oraciones en su memoria y resignación para su flia.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Flia. Suárez Juan Carlos y Sra. participan con dolor su fallecimiento.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Alberto, Walter y Eva Sofia Tula Peralta, acompañan a su hemano politico Nestor Roger Russo y a su hermana Stella en tan doloroso momento.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. "Señor ya esta ante ti, recibelo en tu Reino". Osvaldo, Marcela Peralta y flia, Elida Llanos y Carlos Peralta, acompañan a la flia. en este difícil momento.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Alicia Margarita Garnica, participa de su fallecimiento y acompañan a su hijos en el dolor de su partida.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. El personal de la Esc. de Formación Profesional y Capac. Laboral Nº 36 participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex-director y acompañan a sus hijos Silvia, Mario, Miguel, Nestor y Marlene. Ruegan oraciones en su memoria.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Elza Villagrán e hijos Betty y Seba. Bienaventurados los puros de corazón porque de ellos es el Reino de los Cielos.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Luis Gómez (Yoyi) y flia, participan el fallecimiento del abuelo de nuestra querida Angi y acompañan en su dolor a toda la flia. Elevan una oración en su memoria.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Chochi Abdala y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando por su eterno descanso y la cristiana resignacion de su familia.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Nazareno Tiberi, Asdrúbal Navarro, Julio Domínguez y Raúl Gómez participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañero de trabajo y ruegan oraciones en su memoria.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos, dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Eliseo Camilo Monti y flia. participan con dolor su fallecimiento.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. "Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada. Eduardo Monti y flia. participan con dolor su partida.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Directivos y personal de la firma Industrias Primonti SRL participan con dolor el fallecimiento de su amigo y compañero Coco. Acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. El Decano de la Facultad de Cs. Forestales Dr. Juan Carlos Medina y la Vicedecana Dra. Nancy Giannuzzo, el Vicedecano Pedro Juvenal Basualdo, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del suegro de la Prof. Stella Tulla Peralta del Instituto de Protección Vegetal de la Facultad arriba mencionada, como así también del abuelo de la Sra. Merité Russo, No Docente del Rectorado de la Casa de Altos Estudios arriba mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. El Sr. Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del abuelo de la Sra. Merité Russo, No Docente del Rectorado de la Casa de Altos Estudios arriba mencionada, y del suegro de la Prof. Stella Tulla Peralta, del Instituto de Protección Vegetal de la Facultad de Ciencias Forestales de dicha universidad. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.





ABDALA, PEDRO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/16|. Su esposa Lida, sus hijos Adrián, María Fernanda, Nicolás, Pedro Pablo y sus respectivas familias invitan a la misa que en su querida memoria se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral, al cumplirse dos años de su fallecimiento. Se ruega una oración por eterno descanso de su alma.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Su esposa María Mercedes Vittar, sus hijas Adriana y Judith Anelli, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, al cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

BARQUET, JAVIER SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/93|. Eras como un sol de primavera, que prontamente se durmió en el horizonte, pero quedó imborrable en nuestras memorias el resplandor de tus vivencias. Tus padres, hermanos, hermanos políticos y sobrinos, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado Corazón.

MORENO, MANUEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/15|. "Vivirás por siempre en cada recuerdo de los momentos compartidos, en cada palabra que decías, en cada lugar que transitaste. Nunca te olvidaremos y te extrañaremos siempre". Su esposa Coca, sus hijos Daniel y Claudia, sus nietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará el dia 3 de marzo a las 20.30 hs. en Catedral Basílica al cumplirse 3 años de su fallecimiento.

NEME, ANTONIO ALBERTO (Chito) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/08|. Transcurre el tiempo y el dolor de tu ausencia, sigue siendo el mismo. Tu bondad, desinterés, amor incondicional, tu fortaleza de espíritu serán siempre nuestro orgullo y ejemplo a seguir. Tu esposa Miriam, sus hijos y nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 10 años de su partida a la Casa del Señor.

SAYAGO, ENZO RAMIRO - FLORES, ESTELA JOSEFINA (q.e.p.d.) Fallecieron el 2/3/14- 2/2/15|. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, asi tambien traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. (1 Tesalonicences 4.14). Al cumplirse cuatro años y tres años de sus fallecimientos. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Virgen del Valle (Bº Huaico Hondo), para rogar por la paz de sus almas.

TÉVEZ DE PAZ, PETRONA NOLAZCA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Mami: fue inmensa la alegría de tenerte, fue grande el dolor de tu partida, pero es mucho más glorioso, saber que estás con Dios. Mami: nos dejaste un vacío que nadie podrá llenar y una herida muy grande en nuestros corazones, difícil de cicatrizar. Sus hijos Elisa, Mario, Tono y Pocho, sus hijas políticas, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20. hs en la parroquia San José del Bº Belgrano., al cumplirse 3 meses de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VALLEJO DE CINQUEGRANI, VELMA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/07|. A nuestra madre "Al empezar a caminar pregunto una joven mama: "¿Es largo el camino? Su guía le contesto: "Seguro y será duro. Pero al final será mejor que el comienzo". Los días de la joven madre transcurrían felices y nunca creyó que dejaran de serlo. Jugaba con sus chicos y recogían, juntos, las flores más lindas que iban descubriendo a los costados del camino. Ese día, brillaba un sol espléndido que hacía más feliz la vida. Tanto que la mamá exclamo, llena de alegría: "¡Nunca habrá nada más lindo que esto!". Después de tanto andar, un día el camino los llevo hasta la cumbre de una colina detrás de la que brillaba un sol esplendoroso, que iluminaba de oro la carretera. Al ir bajando la pendiente, notaron que grandes portones dorados se abrían, de par en par, en el horizonte. "Llegué- dijo con voz suave la viejita mamá- ahora sé que el final es mejor que el comienzo, porque mis hijos pueden caminar solos y, detrás de ellos, podrán hacerlo sus propios hijos." Ellos replicaron: "No temas, madre. Estarás siempre con nosotros, a pesar de haber traspasado los portones." Y, con emoción, la observaron mientras ella se adelantaba, sola, hacia la luz. Al cerrarse los portones, comentaron entre si los hijos: "Ya no la podremos ver más, pero sabemos que está con nosotros. Una madre como la nuestra no es solamente un recuerdo hermoso: es una presencia viva que anima a seguir caminando por la vida como ella nos enseño". "Mami, el tiempo no mitiga el dolor de tu partida". Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermana, hermanos políticos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en Catedral Basílica al cumplirse once años de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





CIAPPINO, SEGUNDO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció 1/3/18|. Nely López y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la amiga Adelia que Dios la reciba en sus brazos. Se eleva oraciones por el eterno descanso de su alma y resignación a su flia.

CIAPPINO, SEGUNDO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció 1/3/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Compañeros de trabajo de su hija Andrea: Valle Sayago, Silvia de Buffa, Claudia Luna, Carla González Mas, Norma Diaz, Beto Ybarra, Robin Mulki, Daniel Ibañez, Victor Diaz y Mario Ledesma participan con profundo dolor su fallecimiento.

CIAPPINO, SEGUNDO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Las Empresas Mijovi Srl -Safico SA Acompañan con dolor a su hijo Sebastián.

CIAPPINO, SEGUNDO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció 1/3/18|. Roger Farreras, su esposa Betty Brizuela, sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de su amigo Tano y abrazan fraternalmente a su apreciada familia ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CIAPPINO, SEGUNDO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció 1/3/18|. Hugo Martínez y familia, acompañan a toda la familia Ciappino en este doloroso momento por la pérdida de nuestro querido amigo Tano. Siempre te recordaremos y que brille para él la luz que no tiene fin.

CIAPPINO, SEGUNDO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció 1/3/18|. Graciela Martínez y sus hijos Matías y Luciana despiden con inmenso cariño y agradecimiento al vecino de mis padres, Kika y Benjamin Martinez. Ruegan al Señor por su eterno descanso y brille para él la luz que no tiene fin.

DÍAZ BRAICO, BEDA MIRTA "Mamina" (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. Su esposo Sixto, sus hijos Mirian, Cristian, Graciela, Rosana, hnos, nietos y sobrinos. Sus restos serán cremados. Casa de duelo Soler y San Carlos La Banda. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata. 162. Tel. 4219787.





ARGAÑARAZ, CARLOS AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/18|. Su esposa Elda, hijos Rubén, Claudio y Viviana, hijos políticos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en parroquia La Salette, por el descanso eterno de su alma, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.





AMARILLA, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. Sus hijos Alicia, Verónica, Ramona, Hugo, Mario, Rubén, Reynaldo, Santos y Ramón, hijos políticos José Gustavo, Dora, Mirna, Karina, Margarita, Marta, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 17 hs. en el cementerio La Esperanza. Casa de duelo A. Herrera y Mailín (SV). Clodomira. Caruso Cia. de Seguros. EMPRESA SANTIAGO

CEJAS, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Su esposo Armando Sauco, su hija Mirta Sauco, sus nietos Yesi, Jimena, Belén, Exequiel, Emanuel, Daniela y demás fliares. Sus restos fueron inhumados en el cemet. de San Gregorio. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4211987.

GANÓN, GUILLERMO ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 25/2/18|. Sus amigos hijos de Abdo Julian y Susana Sialle y sus respectivas familias: Mario Garcia y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando al Señor le de el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin.

MELIÁN, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. Sus hijas Marica, Rita y Valeria, hijos políticos Sebastián, Hugo Quiroga y Hugo Pereyra, nietos Valentina, Malena y Moira, sus sobrinos Adrian y Andrea participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy a las 11 en el cementerio Privado Parque de la Paz. Casa de duelo Avda. Rivadavia 323. S.V. Nº 1. EMPRESA SANTIAGO.

PADIN, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. Su esposa Mirta Bravo, su hijo Gonzalo, Juampi, Luli, h/pol, y nietos. Sus hijos del corazón Roxana, Lorena, Abel, Guillermo, nietos del corazón Soledad, Ana, Laura, Leonardo, Facundo, Gastón, Yoni, Nicolás. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cement. Jardín del Sol. Servicio COCHERÍA NORTE.

PEREYRA, ISOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Sus vecinos del barrio 9 de Julio CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RUIZ DE TOLOZA, EMA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Su esposo Isaías Toloza, sus hijos Abel, Lidia, Beti,. Gladys, Juan Carlos, Graciela,, Nora, h/pol, María, Roque, Edgar, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs cemet. de Santos Lugares. Dpto. Alberdi. servicio realizado por COCHERIA NORTE.

SANTILLÁN, DOMINGO (Pato) (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. Sus hijos Juan Gabriel Santillán, Débora Santillán y Claudia Santillán, su esposa María Ester Ruiz participan con profundo dolor su fallecimieno y que sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio San Agustín. Elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frias.

SANTILLÁN, DOMINGO (Pato) (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. La comunidad educativa y la asociacion Cooperadora de la Esc. Técnica Nº 5 Dr. Ramón Carillo participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Claudia Santillán y padre político del Prof. Sergio Chayep, docentes de esta casa de estudios. Ruegan oraciones en su memoria. Frias.

VÁZQUEZ, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. Su esposa Yolanda Garnica, sus hijos Fabián, Raúl, Silvia, Luis, José, Gisela, Carlos, h/pol, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cemet. La Misericordia. Partira del Bº Avenida. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

VILLAVICENCIO DE FIAD, VALERIA (Turca) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Falleció el 28/02/18|. Que los ángeles del Señor te reciban y te permitan gozar de la vida eterna. Su hija Fina; sus nietos del corazón Celeste, Fernando, Ian y Xavier. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la ciudad de Forres. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

VILLAVICENCIO DE FIAD, VALERIA (Turca) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Su sobrina política Tita Auat de Fiad, sus hijos Manuelito y Marita Fiad con sus respectivas flias. la despiden con pesar a la tia Tuca y ruegan por la paz de su alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la ciudad de Forres.

VILLAVICENCIO DE FIAD, VALERIA (Turca) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/18|. Tu amiga Perla Ramírez de Bolañez, acompaña a la familia de Fina y eleva oraciones y cariños a su alma.