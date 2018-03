Alberto Abad renunció como titular de la Afip y será reemplazado por Leandro Cuccioli

03/03/2018 -

Sorpresivamente y tras haber anunciado hace pocas horas la recaudación de febrero, Alberto Abad renunció como titular de la Afip tras reunirse con el jefe de Gabinete Marcos Peña, Mauricio Macri, Nicolás Dujovne. Desde Casa Rosada, indicaron que el ahora ex titular decidió "retirarse de la función pública", aunque indicaron que seguirá en función hasta fin de marzo. Según informó el Ministerio de Hacienda el reemplazante será Leandro Cuccioli, actual secretario de Servicios Financieros del Ministerio de Finanzas. El ministro de esa cartera, Nicolás Dujovne y el jefe de Gabinete , Marcos Peña, se reunieron ayer con el presidente Mauricio Macri en la Quinta Presidencial de Olivos, donde se dispuso que Abad continúe en su cargo hasta fines de marzo. Entre 2008 y 2016, Cuccioli se desempeñó en el área de private equity de The Capital Group, basado en Londres, cubriendo América Latina e invirtiendo y dirigiendo compañías en Argentina, Brasil, Colombia y Chile. El representante de Aband es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y posee un Master in Business Administration (MBA) por la Stanford Graduate School of Business. Actualmente se desempeña como secretario de Servicios Financieros del Ministerio de Finanzas. Entre julio de 2016 y febrero de 2017 fue Coordinador de Políticas Públicas en la Jefatura de Gabinete de Ministros en la Presidencia de la Nación. En el ámbito privado, comenzó su carrera en Strat Consulting en el año 2000 asesorando clientes privados y estatales en Argentina, Brasil y Chile en temas estratégicos en los sectores de gas natural, electricidad y servicios postales.

Entre 2006 y 2008 prosiguió su carrera en la petrolera BP al mando del negocio de energía eólica en China. Antes de decidir alejarse del cargo, Abad anunció que la recaudación impositiva de febrero ascendió a $235.666 millones, cifra que representó una mejora de 37,7% en la comparación interanual (36,8% si se contempla el impacto del sinceramiento fiscal). El dato saliente de febrero fue la recaudación del IVA, de $77.705 millones, 46,3% por encima de febrero del año pasado, superando también con holgura una inflación anual que se estima rondará 25% en ese período.

"El aumento de IVA nos sigue sorprendiendo positivamente; sabemos que cuanto más aumenta el nivel de actividad existe un impacto directo en el IVA, es procíclico, pero en este caso incluso estuvimos 5,4 puntos arriba del propio estimador de actividad‘, señaló Abad en rueda de prensa.

El titular de la Afip adjudicó la mejora del IVA a tres factores centrales: más fiscalización, control de facturas truchas y mejoras en el sistema de bancarización. En el capítulo fiscalización se destacó una mejora de 77% (en cantidad) durante el año pasado, en tanto que los valores ajustados subieron 107% y las conformidades de pago por parte de los contribuyentes llegaron al 240%. Precisamente en términos de fiscalización, Abad indicó que "se confeccionaron 2.200 actas de infracción por la indebida comercialización de alimentos y se excluyeron a 490 monotributistas que no cuadraban en esa categoría".