Deportivo EL SANTIAGUEÑO METIÓ EL SEGUNDO

Video | Golazo de Sequeira en empate de Belgrano

El ex Central Córdoba marcó su primer gol en Primera División tras tirar un caño dentro del área y definir de "cucharita" por sobre el arquero Bértoli. El "Pirata" ganaba 2-0 en once minutos, pero no lo supo aguantar.

Por El Liberal

Fotos El delantero bandeño Leonardo Sequeira jugó en gran nivel y convirtió su primer tanto en Belgrano. 03/03/2018 - Con un gran gol del santiagueño Leonardo Sequeira, Belgrano de Córdoba igualó ayer como local 2 a 2 ante Patronato de Paraná, en el arranque de la fecha 18 de la Superliga. Los locales se pusieron rápido en ventaja con los goles de Mauro Guevgeozian (5m. PT, de penal) y Leonardo Sequeira (11m. PT), pero reaccionó el "Patrón"’ y con dos tantos de Sebastián Ribas (17m. PT y 23m. ST) logró la igualdad. Los dirigidos por Pablo Lavallén perdieron una gran chance, por cómo se presentó el partido, de alcanzar transitoriamente a San Lorenzo en la tercera posición, aunque con 29 unidades permanecen en zona de clasificación a copas internacionales. En la cálida noche cordobesa Belgrano pegó de arranque, porque a los 11 minutos ya ganaba 2 a 0. Abrió la cuenta rápidamente Guevgeozian con un penal bien pateado al palo derecho de Bértoli. Siguió insistiendo el local, y ante la pasividad de la defensa roja y negra aumentó la diferencia con el tanto de Sequeira, que definió con gran jerarquía por encima de Bértoli, cerrando una gran jugada colectiva. Era todo a pedir del "Celeste", pero Patronato comenzó de poco a hacerse del balón y rápidamente tuvo la primera chance cuando Martín Rivero pegó un tiro libre en el travesaño, y enseguida, a los 17 minutos, llegó el descuento con el tanto del goleador Ribas, que peinó en el área chica otro envío de pelota parada ejecutado por Rivero. Siguió en levantada el visitante, aunque sin generar real peligro para el arco de Acosta, mientras que la ‘B’ apostaba a la contra y así dispuso dos opciones claras, pero Bértoli ganó los mano a mano que tuvo ante Guevgeozian y Suárez. Siguió decidido a buscar la igualdad el conjunto entrerriano en el complemento, así generó una chance con un buen cabezazo de Balboa, que exigió a Acosta. Hasta que logró la igualdad: Balboa capitalizó un rebote en el área y de cabeza habilitó al goleador Ribas, que por esa vía acomodó la pelota en el ángulo izquierdo de Acosta. Con el partido empatado ninguno de los dos se resignó a quedarse con ese resultado, y lo fueron a buscar, con Belgrano plantado más en campo rival y Patronato intentando contragolpear. Y en esos minutos finales fue el "Pirata" el que tuvo una clara, pero Bértoli se quedó con el potente remate de Federico Lértora, que apareció como un centrodelantero en el área rival.