Las causas de narcomenudeo serían investigadas por la Justicia provincial y de narcotráfico por la Justicia Federal.

03/03/2018 -

El proyecto de ley que impulsa el Gobierno de la provincia, para que Santiago adhiera a la Ley Nacional Nº 23.737 y 26.052 (Régimen penal de estupefacientes), sumó una nueva postura a favor. El fiscal general de la provincia, Dr. Luis Alberto de la Rúa, se mostró comprometido con la causa y dispuesto a asumir la responsabilidad que significaría la desfederalización de los delitos relacionados con el narcomenudeo de la droga.

"El consejo de fiscales y procuradores del país (del que forma parte), hizo un documento hace varios años, en el que se consideró muy necesaria la desfederalización, porque en esos temas, los fiscales no podemos dar respuesta a la sociedad a la que representamos", comenzó diciendo el Dr. De la Rúa en una entrevista concedida a EL LIBERAL.

"Al tratarse de un delito de competencia federal, la provincia a través de la Policía tiene una Dirección de Drogas peligrosas que actúa directamente con el juez federal", señaló y agregó: "La fuerza hace una investigación y esclarece una causa de esta naturaleza (narcomenudeo), pero muchas veces la Justicia Federal no llega a darle respuesta por el gran volumen de causas en las que debe actuar, por lo que casi los obliga a ocuparse de los casos grandes", explicó.

Seguidamente remarcó: "El gobernador, como buen político que es, se ha dado cuenta que lo que nos preocupa a todos los poderes es el flagelo de la droga, lo que consume nuestra sociedad, a los jóvenes, y la única forma de combatirlo es utilizando toda la maquinaria del Estado".

"Nosotros como fiscales estamos prestos al servicio de la investigación de estos delitos para tratar de erradicarlos", acotó. "Hay familias enteras que se dedican a vender droga y no pueden seguir libres, deben estar presos", aseveró el fiscal general.

"Aún no se sabe cómo sería la ley, si tendrá modificaciones o no, por lo que aún no se puede aventurar cómo se implementará en nuestra provincia", señaló al ser consultado la instrumentación de la posible adhesión a la Ley Nacional.

Antes de finalizar, el Dr. De la Rúa resaltó: "Ojalá podamos dar respuesta a la comunidad. Estoy muy contento aún cuando sería una gran responsabilidad".