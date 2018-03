"El médico decidirá"

03/03/2018 -

El base de Olímpico, Maximiliano Stanic, es duda para el partido de esta noche, pero viajó con la delegación. Padece una bursitis en el codo y antes de partir rumbo a Salta, dialogó con EL LIBERAL al respecto: "Hay que tratar de volver a tener el chip que teníamos antes del parate. Estamos bien. En lo que respecta a lo personal, el doctor va a decidir si puedo jugar o no. No pude entrenarme bien en la semana. Mi codo pasó por una infección, se me hizo líquido. Aún tengo dolor, pero viene mejorando estos días. Desgraciadamente me pasó esto, pero ya estoy esperando el alta para poder jugar. La decisión es sólo del médico. Hay que tratar de que no tenga riesgo para después", destacó el base armador de Olímpico. l