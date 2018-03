El torneo Inicial arranca con 60 partidos

Fotos EXPECTATIVAS. La Liga Federal es una de las más consolidadas en la provincia y en su cuarto año se espera un torneo repleto de sorpresas y emociones.

03/03/2018 -

El 2018 se vino con todo para la Liga Federal, que esta tarde dará comienzo a su torneo Inicial, con un total de sesenta partidos. Los horarios son a las 14.30, 16.30 y 18. En canchas de dos partidos: 16 y 18. El programa es:

En Comunicaciones, Papelería Mailín vs. Argentinos Jrs (1era) y Relojería San Francisco vs. El Fortín (40). En Status, Borges Unidos FC vs. Sportivo Uriarte (20) y C. Athletic vs. La Santa Fe (20). En Abogados 1, Beula Construcciones vs. Villa Mercedes (45) y Ex Combatientes vs. Profesores Piratas (45). En Luz y Fuerza 1, El Argentino vs. Farmacia La Plata (40) y San Fernando vs. Kovac Automotores (45). En El Poli 1 La Banda, El Desafío FC vs. Piquito FC (40) y El Desafío FC vs. Dr. Atese (45). En El Poli 2 La Banda, Eroplast FC vs. Balneario FC (1era) y Amigos Textiles vs. Adhoc FC (1era). En Nueva Unión La Banda, Coca Transporte Santillán vs. La 22 (1era) y Coca Transporte Santillán vs. El Deport (40).

En Agricultores Pujio, Agricultores Unidos vs. Rabenar Forres (1era) y Lubricentro MyM vs. Dr. Beltrán (40). En Aranda Clodomira, Clodomira FC vs. Despensa Carolina (1era); Estudio Jurídico vs. Casa Maud (1era) y Papelería Pamela vs. Municipalidad de Clodomira (50). En Los Halcones 2, Alte. Brown vs. Islas Malvinas (20) y Grasería Fernández vs. Óptica Bella Vista (50). En Los Halcones 3, La Católica vs. Barrio Los Pinos (1era) y Los Halcones vs. B. Sargento Cabral (40).

En Logística, Lenon FC vs. Campeones del 28 (45) y TN Herrería vs. Marmolería Pereyra (45). En Complejo Basconi (Zanjón), El Buen Pastor vs. Amigos de la Vida (45) y Villa Negrita vs. Potrero FC (45). En Complejo Basconi 2, San Antonio vs. La 59 (40) y Los Magníficos vs. La Saavedra (45). En Potrerito 1, B. Sarmiento vs. Real Smata (20); Pasaje 445 vs. Barrio Contreras (20) y Óptica Bella Vista vs. La Mittelbach UTA (20).

En Potrerito 2, San Carlos vs. Bobinados Soria (20); Los Primos vs. Viejos Amigos (20) y Panadería Monteagudo vs. Los Carpas (20). En Potrerito 3, C.A. San Miguel vs. J.V FC (20); Cacho FC vs. La Juv (20) y Vinalar FC vs. Mariano Moreno (20). En Potrerito 4, El Puente vs. Amigos de Lucianita (20); Gremio FC vs. Los Pibes 17 (20) y Los Tigres vs. GJ Kinka (20). El Potrerito 1, (lado derecho), El Triángulo vs. Deportivo Rec (45) y Taller del Sur vs. Deportivo Rec (40). El Potrerito 5, Roque y Amigos vs. Profesores de Educación Física (45) y Benjamín Bravo FC vs. Copa Aeropuerto (50). En Rivadavia, Vuelta de La Barranca, Rivadavia FC vs. Cimes FC (1era) y Pepsi FC vs. La Juntada (40). En Mamita Cardozo, Tapiales Las Gemelas vs. Sara Mañu (1era) y Veteranos Malvinas vs. Alberdi FC (50). En Sayago Cardozo, Campos GNC vs. Oca FC (1era) y MG Diseños vs. Templo FC (1era). En Los Cardozo, Macroficce vs. Excursionistas FC (1era) y Macrificce vs. C.A San Ramón (40). En Los Pichones (Cardozo), El Ciclón vs. San José (20); El Ciclón vs. Pukará FC (1era) y La Estafeta vs. Loreto (40). En La Morocha, Iosep vs. Moto Full (1era) y Los Amigos FC vs. Pukará FC (1era). En La Porteña, Los Murciélagos vs. Flaco y Los Persas (1era) y Salamanca vs. Red Star (50).