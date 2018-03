Oficializarán el VAR para el Mundial de Rusia

Fotos FIFA. International Board es el órgano que regula las leyes en el fútbol y hoy le dará el visto bueno al VAR.

A pesar de las constantes polémicas durante las pruebas en los campeonatos europeos, el Asistente de Vídeo al Arbitraje (VAR) será oficialmente autorizado para el Mundial de Rusia 2018, hoy en Zúrich por la International Board, el órgano garante de las reglas del juego.

"Nadie sabe todavía exactamente cómo funciona. Todavía hay mucha confusión", señaló el lunes sobre la herramienta el presidente de la Uefa, Aleksander Ceferin, adelantando que no se utilizará en la próxima edición de la Liga de Campeones.

"No estoy para nada en contra, pero debemos explicar mejor cuándo se utiliza. Veremos en la Copa del Mundo", añadió.

Casi no hay suspenso en la decisión de la Board. "No me imagino que la gente que ha puesto en marcha este proyecto diga de pronto no", señaló recientemente el alemán Markus Merk, que arbitró las finales de la Champions 2003 y de la Eurocopa 2004.

Errores, confusiones, decisiones incomprendidas por el público, sin olvidar las largas interrupciones ligadas a la inexperiencia de los árbitros con el VAR: Los primeros pasos del vídeo, en la fase de pruebas que siguen la Bundesliga y la Serie A, han sido complicados.

Pero la Board ha preparado a la opinión pública. A comienzos de enero, la instancia hizo un balance "muy positivo y alentador" de los ensayos realizados desde marzo de 2016.