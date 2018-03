Tras ser liberada, Lanzoni estalló: "Soy la víctima"

03/03/2018 -

Miriam Lanzoni quedó demorada en Córdoba en medio de un confuso episodio con la Policía. La actriz denunció que efectivos hicieron abuso de poder tras pedirle su registro de conducir e informarle que le harían una multa por realizar una infracción.

Sin embargo, según detalló el asistente de la actriz -que estaba con ella en la camioneta- contó que se acercaron a un control para preguntar en dónde podían cargar nafta y que cuando uno de los policías le indicó que se adelantara, pasaron por medio de unos conos naranjas y esa fue la infracción que le quisieron marcar luego.

Luego de tres horas en la Comisaría, Lanzoni fue liberada y, en diálogo con los periodistas, aseguró que, tal como su abogado lo había adelantado, realizará una denuncia por abuso de poder.

"Te viene todo el tiempo a la mente qué le pasa a una persona que le pasa una injusticia y que no tiene estos medios. A cualquier laburante", dijo la actriz, que estaba visiblemente molesta por lo que había sucedido.

Respondió que sí cuando le preguntaron si había sufrido abuso de poder y también contó que las autoridades policiales le pidieron que "bajara el tono" de los hechos. "No lo voy a hacer. Me da miedo que le pasa a otras personas. No me voy a callar".

"Llegado el momento, voy a contar todo junto. No me voy a quedar con esto. Quiero presentar las pruebas. Acá la víctima soy yo y me voy a tomar tiempo para resolver esto. La reflexión es que no hay que callarse estas cosas".