La actriz Florencia Peña reveló su lado "lado B" como madre

03/03/2018 -

No todas las mujeres que se convierten en madres atraviesan las mismas emociones. Hay algunas que no buscan quedar embarazadas y la llegada del primer hijo las deja en off side. Eso es lo que le pasó a la actriz Florencia Peña, quien con la frontalidad que la caracteriza lo contó en el programa de Ángel De Brito. "Un momento complejo de mi vida fue cuando fui mamá. Estaba haciendo Poné a Francella, que era un éxito, estaba en la cresta de la ola, me llamaron para hacer La Niñera... y yo quedo embarazada, con un DIU. Fue decir ‘¿cómo viene un hijo ahora?’. Estaba pujando por poner la energía en mi carrera y por otro lado tenía un hijo. Tenía 27 años en ese momento", dijo en el ciclo de TV y luego fue reproducido por Ciudad.com.

Además explicó: "Me costó mucho ser mamá en ese momento. Me costó ser mamá. Nació mi hijo y decía ‘¿qué hago con esto?’".

Por eso, admitió que con su último hijo, Felipe, está sanando muchas cosas. "Hoy soy una mamá conectada, atenta y amorosa", señaló.