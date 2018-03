Criticaron a Luis Miguel por insultos y gestos obscenos en el escenario

03/03/2018 -

Después de superar sus problemas de salud, Luis Miguel regresó a los escenarios con una gira por su México natal. Y no pasa inadvertido. Si bien la serie de conciertos que brindó en el Auditorio Nacional fueron un éxito en ventas, su comportamiento quedó bajo la lupa de la crítica. Ante la mirada de desconcierto de los asistentes, "El Sol" abandonó el escenario en varias oportunidades, según lo resaltó Teleshow, debido a problemas con el sonido, que luego, él mismo puso en evidencia con un comentario poco feliz.

"Hay mucha gente nueva en esta producción, y no quiere decir, no es que no sean muy inteligentes, lo que pasa es que hay que acostumbrarse a los niveles, para que ustedes puedan oír mejor. No es por nada, yo por mí que me vuelen la cabeza, pero quiero que ustedes oigan bien", dijo el cantante.

Los medios mexicanos fueron los primeros en sacar a la luz este hecho, al que sumaron los gestos obscenos con los que Luis Miguel sorprendió al público.