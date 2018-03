Márquez sale a la conquista con "No me importa"

03/03/2018 -

Tras finalizar una gira por el interior del país y Chile, Sergio Márquez se instaló en Los Ángeles para la grabación de su nuevo corte "No me importa" en versión remixada, el cual se encuentra en etapa de post producción para ser presentado en los próximos meses. "No me importa" cuenta con la autoría de Luis Fonsi, el cantautor del suceso mundial "Despacito" y Claudia Brant, autora de grandes éxitos interpretados por artistas de la talla de Bárbara Streisand, Ricky Martin, Michael Bublé, John Legend y Mark Anthony, entre otros.