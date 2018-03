Future Islands trae un explosivo show a la Argentina

03/03/2018 -

La banda estadounidense de pop de sintetizadores "Future Islands" se presentará por primera vez en la Argentina el 9 de mayo en el reducto Niceto Club, teloneada por las locales Gativideo y Telescopios. El grupo liderado por Sam Herring viene a presentar su último trabajo discográfico "The Far Field" y sus grandes éxitos con un show explosivo.

"Future Islands", provenientes de Baltimore, se convirtieron en íconos de synthpop, con su primer disco "Wave like home" con canciones como "Seasons (Waiting on You)".